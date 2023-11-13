ВС России отбили четыре атаки ВСУ с азовцами на Краснолиманском направлении
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По данным ведомства, попытки атаки предпринимали бойцы 24-й и 63-й мехбригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов» и 15-го полка нацгвардии в районах Червоной Дибровы и Кременной в ЛНР.
В результате потери противника составили порядка 150 человек личного состава и автомобиль.
Помимо этого, ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.