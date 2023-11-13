ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных

В Минобороны России заявили, что ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных.

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Об этом говорится в сводке российского ведомства. Уточняется, что вместе с этим украинские военные потеряли два пикапа и две гаубицы «Мста-Б». Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по складу боеприпасов украинской армии в Киевской области.