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ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных

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В Минобороны России заявили, что ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных.
ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сводке российского ведомства.

Уточняется, что вместе с этим украинские военные потеряли два пикапа и две гаубицы «Мста-Б».

Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по складу боеприпасов украинской армии в Киевской области.

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