ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных
В Минобороны России заявили, что ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных.
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в сводке российского ведомства.
Уточняется, что вместе с этим украинские военные потеряли два пикапа и две гаубицы «Мста-Б».
Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по складу боеприпасов украинской армии в Киевской области.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен