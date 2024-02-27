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Депутат Госдумы Белик: страны НАТО пытаются легализовать присутствие на Украине

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Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам депутата, военные НАТО сегодня и так находятся на Украине, но только в статусе наёмников.

«То, о чём говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет», — сказал Белик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд стран НАТО рассматривают возможность отправки военных на Украину.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит.

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