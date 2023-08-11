«В районе города Запорожье»: Минобороны РФ сообщило о поражении пункта дислокации иностранных наёмников

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ. Также в ДНР, Харьковской и Запорожской областях были уничтожены четыре склада боеприпасов бригад ВСУ и территориальной обороны. На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение.

В районе города Запорожье поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах.

Возле н. п. Торецк (ДНР), Чернещина, Липцы (Харьковская область) и Гуляйполе (Запорожская область) уничтожены четыре склада боеприпасов 24, 43 и 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда HIMARS, сбито 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Также по теме «Вся дорога завалена сожжённой техникой ВСУ»: как идут боевые действия в окрестностях Славянска Правый фланг Артёмовска и левый фланг Соледара — одни из ключевых направлений наступления ВСУ, которое продолжается с начала лета....

В июле в оборонном ведомстве отмечали, что киевский режим усилил работу по вербовке «солдат удачи» в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока на фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и для сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ.

«По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наёмников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наёмников», — говорилось в сообщении.

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах н. п. Ольшана и Першотравневое (Харьковская область), заявили в МО РФ.

«В ходе ведения активной обороны успешно отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32, 41, 44 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новосёловское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ составили свыше 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица Krab польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Также на russian.rt.com «Важный центр коммуникаций»: Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении

Ранее в МО РФ сообщали, что штурмовые группы 6-й общевойсковой армии в ходе боевых действий на Купянском направлении «овладели двумя опорными пунктами, пятью наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты» возле Ольшаны. При этом глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявлял, что российским войскам до Купянска остались «считаные километры».

Ситуация на других фронтах СВО

Как сообщили в Минобороны, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ.

За сутки уничтожены до 180 украинских боевиков, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-20.

Также по теме Сапёры ЦВО проводят разминирование на Краснолиманском направлении На Краснолиманском направлении военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения ЦВО зачищают территорию от неразорвавшихся боеприпасов...

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» сорвана попытка противника провести разведку боем в районе н. п. Старомайорское (ДНР).

К тому же успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ. В результате уничтожены до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ. За сутки уничтожены до 115 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».