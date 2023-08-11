ВС России в результате наступательных действий улучшили позиции на Купянском направлении

Вооружённые силы России в результате наступательных действий улучшили свои позиции в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, украинская армия на Купянском направлении за сутки потеряла более 165 военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские силы выравнивают линию обороны на этом направлении.