ВС России в результате наступательных действий улучшили позиции на Купянском направлении
Вооружённые силы России в результате наступательных действий улучшили свои позиции в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, украинская армия на Купянском направлении за сутки потеряла более 165 военнослужащих.
Ранее стало известно, что российские силы выравнивают линию обороны на этом направлении.
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