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ВС России в результате наступательных действий улучшили позиции на Купянском направлении

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Вооружённые силы России в результате наступательных действий улучшили свои позиции в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
ВС России в результате наступательных действий улучшили позиции на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, украинская армия на Купянском направлении за сутки потеряла более 165 военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские силы выравнивают линию обороны на этом направлении.

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