Российские силы занимают позиции ВСУ и выравнивают линию обороны на Купянском направлении.

Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьёв. Live».

По его словам, российским войскам остались «считанные километры» до Купянска.

«Занимаются более удобные позиции под определёнными населёнными пунктами, где ещё вчера были украинские позиции», — рассказал он.

Ранее Военная хроника сообщила об ударах Вооружённых сил России по украинской армии в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.