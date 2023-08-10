Ганчев: ВС России выравнивают линию обороны на Купянском направлении
- РИА Новости
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Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьёв. Live».
По его словам, российским войскам остались «считанные километры» до Купянска.
«Занимаются более удобные позиции под определёнными населёнными пунктами, где ещё вчера были украинские позиции», — рассказал он.
Ранее Военная хроника сообщила об ударах Вооружённых сил России по украинской армии в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.