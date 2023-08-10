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Ганчев: ВС России выравнивают линию обороны на Купянском направлении

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Российские силы занимают позиции ВСУ и выравнивают линию обороны на Купянском направлении.
Ганчев: ВС России выравнивают линию обороны на Купянском направлении
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьёв. Live».

По его словам, российским войскам остались «считанные километры» до Купянска.

«Занимаются более удобные позиции под определёнными населёнными пунктами, где ещё вчера были украинские позиции», — рассказал он.

Ранее Военная хроника сообщила об ударах Вооружённых сил России по украинской армии в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.

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