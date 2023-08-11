ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов бригад ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов украинских военных.

Об этом заявили в ведомстве.

«В районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны», — уточнили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии.