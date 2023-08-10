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ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии.
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

Вместе с этим отмечается, что в ДНР российскими войсками было поражено два пункта управления — 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях.

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