ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов ВСУ
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
Вместе с этим отмечается, что в ДНР российскими войсками было поражено два пункта управления — 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях.