ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии.

«В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

Вместе с этим отмечается, что в ДНР российскими войсками было поражено два пункта управления — 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях.