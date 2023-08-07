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ВС России уничтожили три склада ВСУ в Сумской и Харьковской областях

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три украинских склада боеприпасов в Сумской и Харьковской областях.
ВС России уничтожили три склада ВСУ в Сумской и Харьковской областях
  • РИА Новости

«Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Середина-Буда Сумской области, Чернещина и Синьковка Харьковской области», — говорится в сводке ведомства.

Наряду с этим в районе населённого пункта Ямполь поражён пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в районе города Запорожье.

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