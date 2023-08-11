«Закрепились на стратегически важной точке»: в районе Марьинки российские военные заняли опорный пункт ВСУ

Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ — Красногоровский шахтный вентиляционный ствол, расположенный у Марьинки в ДНР, сообщил РИА Новости доброволец с позывным Шахтёр. По его словам, российские военные закрепились на этой стратегически важной точке. Ранее RT публиковал репортажи о том, как артиллеристы поражают позиции ВСУ в районе Марьинки.

Подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских войск у Марьинки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил доброволец с позывным Шахтёр в разговоре с РИА Новости.

«Был произведён штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Этот опорный пункт находится на окраине Красногоровки... По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», — сказал он.

Шахтёр также показал кадры артподготовки, которая предшествовала штурму. «Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти», — пояснил доброволец.

Ранее военнослужащий 5-й мотострелковой Донецкой бригады имени Александра Захарченко рассказал военкору RT Станиславу Обищенко, как артиллеристы бьют по укрепрайонам ВСУ в районе Марьинки. Кроме того, военкор RT Влад Андрица продемонстрировал в своём сюжете, как российские артиллеристы под Марьинкой поражают позиции ВСУ из пушки С-60, установленной на «Урал».

СБУ активизировались на Купянском направлении

Служба безопасности Украины усилила работу на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населённом пункте Купянске и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию», — заявил он.

При этом, ссылаясь на местное население, Марочко заявил о прибытии в город большого количества групп лиц в гражданской форме одежды, которые явно ведут разведдеятельность.

Ранее глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что ВСУ готовятся к обороне Купянска и других населённых пунктов Харьковской области, которые затронуло распоряжение киевского режима о принудительной эвакуации. По его словам, российским войскам до Купянска остались «считаные километры».

Наряду с этим начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что штурмовые группы 6-й общевойсковой армии в ходе боевых действий на Купянском направлении «овладели двумя опорными пунктами, пятью наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе н. п. Ольшаны».

Также было отражено пять контратак подразделений 47-й, 67-й и 14-й отдельных механизированных бригад ВСУ на позиции российских военных в районе н. п. Синьковка и урочища Маньковка. Потери противника составили до взвода живой силы.

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«В полосе обороны 1-й танковой армии противник штурмовыми группами 32-й отдельной механизированной бригады провёл одну атаку на позиции наших войск в районе н. п. Новосёловское. Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери противника составили до взвода живой силы», — отметил он.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены САУ польского производства Krab в районе н. п. Петропавловка и пункт боепитания в районе урочища Маньковка. Ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожено два автомобиля в районе села Подолы.

Экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 нанесли 11 авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны в районе н. п. Синьковка, Кисловка и Новосёловское.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Запад» в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю.