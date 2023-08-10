«В тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией»: в МО РФ заявили об отражении 17 атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска отразили 17 атак противника. ВСУ потеряли свыше 290 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, три автомобиля, две САУ (Krab польского производства и «Акацию»), артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20. При этом на Купянском направлении штурмовые отряды в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Кроме того, средства ПВО сбили 38 украинских БПЛА.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артёмовск (ДНР). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки (Krab польского производства и «Акацию»), артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20», — сказал Конашенков.

На Запорожском направлении российские войска при содействии артиллерии и авиации отразили атаку 46-й аэромобильной бригады ВСУ возле Успеновки (Запорожская область). Уничтожены до 125 украинских боевиков, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы «Мста-Б», а также орудия Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ вблизи н. п. Терны (ДНР). Общие потери противника составили до 60 бойцов, три боевые бронированные машины, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ неподалёку от Урожайного (ДНР). Уничтожены более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских боевиков, два пикапа, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю. При этом за сутки было успешно отражено семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Новосёловское (ЛНР), Синьковка и урочища Маньковка (Харьковская область).

Потери ВСУ составили более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

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Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» сообщили, что на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии разгромили до взвода пехоты, а также овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами.

Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», российским военным до Купянска осталось всего 7 км, город и объекты ВСУ вокруг него находятся в зоне поражения артиллерии.

Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146 районах.

В районе Дылеевки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ, возле Торского и Авдеевки (ДНР) поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.