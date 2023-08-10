На Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии разгромили до взвода пехоты, а также овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами, сообщили в пресс-центре группировки войск «Запад». Наряду с этим экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более десяти объектов ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях. При этом авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам, полевому складу боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы ВСУ.

«Запад»

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что штурмовые группы шестой общевойсковой армии в ходе боевых действий на Купянском направлении «овладели пятью опорными пунктами, четырьмя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе Ольшан».

Также, по его словам, успешно отражены все пять контратак на позиции российских военных, осуществлённых силами подразделений 67-й и 14-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

«Потери противника составили до взвода живой силы», — подчеркнул он.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии штурмовые группы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ провели три атаки в районе населённого пункта Новосёловское.

«Противник своевременно был вскрыт, нанесением упреждающего огневого поражения артиллерией группировки атаки сорваны, уничтожено до взвода живой силы», — пояснил он.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два миномёта 120-мм и пункт боепитания. Расчёт самоходной огневой установки ЗРК «Бук» уничтожил реактивный снаряд большой дальности РСЗО HIMARS.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение.

«Центр»

На Краснолиманском направлении в районах Червонопоповского участка и Серебрянского лесничества авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовым группам 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Потери противника составили до 50 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты и автомобиль пикап», — подчеркнул он.

Наряду с этим бомбардировочной авиацией нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам, полевому складу боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы украинских войск в районах населённых пунктов Торское и Серебрянка.

На Сватовском направлении в результате авиаударов по штурмовым группам 68-й егерской бригады ВСУ уничтожены автомобиль пикап и до десяти боевиков.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и гаубица Д-20. Средствами ПВО сбиты три беспилотных летательных аппарата ВСУ.

«Юг»

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более десяти объектов ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Вдобавок, штурмовая авиация уничтожила скопления живой силы противника возле населённых пунктов Белогоровка, Весёлое и Авдеевка, экипажи вертолётов ударами противотанковых управляемых ракет уничтожили бронетехнику ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки.

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К тому же артиллерия уничтожила пять БМП и БТР украинских войск на Соледаро-Артёмовском направлении.

«FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки. Также беспилотными летательными аппаратами с устройствами сброса боеприпасов нанесено поражение по опорному пункту противника и группе пехоты противника в районе населённого пункта Красное», — добавил Астафьев.

«Восток»

Передовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ в направлении Урожайного, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Понеся потери, противник отступил», — сказал он.

Кроме того, отражена атака, осуществлённая группой пехоты ВСУ в направлении населённого пункта Приютное, один украинский военный взят в плен.

Кроме того, начальник пресс-центра рассказал, что майор Иван Охорзин с вверенным ему подразделением выполнял задачи по отражению атак противника вблизи Приютного.

«Умело организованные оборонительные действия и грамотно выстроенная система огня позволили мотострелкам под командованием майора Охорзина успешно отбить наступление ВСУ. При этом были ликвидированы свыше 20 националистов, уничтожены три боевые бронированные машины и два танка», — указал Чехов.

Артиллерия уничтожила разведгруппу ВСУ в районе Макаровки, пять опорных пунктов, а также два пикапа с украинскими военными.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы «Гиацинт» и артиллерийская установка «Гвоздика». Ударный беспилотник уничтожил миномётный расчёт ВСУ.

В то же время авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного.