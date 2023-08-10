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Балицкий: ЗАЭС не запустят на полную мощность до стабилизации ситуации с линией фронта

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что восстановление «перебитых» линий электропередач (ЛЭП) и перезапуск энергоблоков Запорожской АЭС возможны только после смещения линии фронта на безопасное расстояние.
Балицкий: ЗАЭС не запустят на полную мощность до стабилизации ситуации с линией фронта
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Он отметил, что на данный момент запустить станцию на полную мощность невозможно из-за близости противника, находящегося на расстоянии 7—8 км. 

«Если мы захотим вывести станцию на рабочий режим, мы сможем это сделать, но для этого надо отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние», — уточнил чиновник.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва предостерегает Киев и его западных кураторов от любых попыток нападения на Запорожскую АЭС.

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