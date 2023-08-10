Балицкий: ЗАЭС не запустят на полную мощность до стабилизации ситуации с линией фронта
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Он отметил, что на данный момент запустить станцию на полную мощность невозможно из-за близости противника, находящегося на расстоянии 7—8 км.
«Если мы захотим вывести станцию на рабочий режим, мы сможем это сделать, но для этого надо отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние», — уточнил чиновник.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва предостерегает Киев и его западных кураторов от любых попыток нападения на Запорожскую АЭС.