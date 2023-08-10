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Пленный военный ВСУ Романюк: на Украине не осталось мужчин, люди желают мира

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Попавший в плен в начале августа в ходе боёв за Старомайорск украинский военный Юрий Романюк заявил, что на Украине уже практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.
Пленный военный ВСУ Романюк: на Украине не осталось мужчин, люди желают мира
  • AP
  • © Efrem Lukatsky)

Об этом он рассказал РИА Новости.

«На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу?» — сказал он.

По его мнению, толку от того, что Запад даёт оружие Украине, нет.

Также он добавил, что многие украинцы не желают продолжения боевых действий, так как у них нет враждебных чувств к России. По его словам, он сам много лет проработал сварщиком на севере России.

Вместе с этим Романюк выразил мнение, что на Украине «уже не осталось мужчин», способных участвовать в боях, так как многие бежали за границу, и об этом говорят даже случаи попыток мужского населения покинуть страну в женской одежде. В связи с этим киевские власти вынуждены мобилизовывать стариков и больных.

«Нету уже людей. Ещё месяц-два — и добивают всех, и все, никого не будет», — добавил он.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.

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