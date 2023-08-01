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В Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт

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Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил в эфире телеканала «Рада», что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.

По его словам, во многом это связано с «отношением к военной службе в обществе».

«Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает», — цитирует первого замминистра ТАСС.

При этом уклонение от мобилизации он назвал препятствованием действиям Вооружённых сил страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.

Также сообщалось, что на Украине полицию и тероборону принуждают сдавать биоматериалы.

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