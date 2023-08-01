Украинское военное командование активизировало сбор донорского и биометрического материала у членов территориальной обороны и сотрудников национальной полиции.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идёт об Одесской области и подконтрольной Киеву части Запорожской.

«Предусматривается до 19 августа определить общее количество потенциальных доноров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры объясняют необходимостью для идентификации в случае гибели.

По данным агентства, при отказе сотрудникам полиции и членам теробороны угрожают увольнением, что грозит мобилизацией и направлением на фронт.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что киевский режим использует раненых как доноров органов.

Также в Минобороны России сообщали, что в Херсонской области проводились исследования об эпидемиях в интересах США.