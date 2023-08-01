РИА Новости: на Украине полицию и тероборону принуждают сдавать биоматериалы
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Речь идёт об Одесской области и подконтрольной Киеву части Запорожской.
«Предусматривается до 19 августа определить общее количество потенциальных доноров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие меры объясняют необходимостью для идентификации в случае гибели.
По данным агентства, при отказе сотрудникам полиции и членам теробороны угрожают увольнением, что грозит мобилизацией и направлением на фронт.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что киевский режим использует раненых как доноров органов.
Также в Минобороны России сообщали, что в Херсонской области проводились исследования об эпидемиях в интересах США.