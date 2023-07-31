Патрушев: киевский режим использует раненых как доноров органов
- РИА Новости
«Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы... но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — цитирует его РИА Новости.
Патрушев акцентировал внимание на том, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий изъятие органов без согласия.
Закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека вступил в силу на Украине 24 июня 2018 года.
Он был официально введён в действие 1 января 2019 года, однако часть его норм было невозможно реализовать, так как не была создана информационная система трансплантации.