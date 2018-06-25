На Украине вступил в силу закон о трансплантации органов

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На Украине 24 июня вступил в силу закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека.
На Украине вступил в силу закон о трансплантации органов
  • globallookpress.com
  • © Jens Kalaene

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что это произошло после того, как 23 числа его опубликовали в парламентском издании «Голос Украины».

При этом уточняется, что закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» будет официально введён в действие лишь с 1 января 2019 года.

20 июня президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека.

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