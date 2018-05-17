Верховная рада приняла закон о трансплантации органов
Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому трансплантация органов и других анатомических материалов может быть произведена, только если донор при жизни дал письменное согласие. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
- РИА Новости
В соответствии с документом после дачи письменного согласия человеку выдадут карту потенциального донора, информацию о нём внесут в Единую государственную информационную систему трансплантации.
При этом донор может впоследствии отозвать заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию.
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