МО России: в Херсонской области проводились исследования об эпидемиях в интересах США
- Gettyimages.ru
- © Sean Anthony Eddy
Начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов уточнил, что специалисты Минобороны России совместно с представителями ФСБ и Россельхознадзора изучили территории биосферного заповедника им. Фальц-Фейна в Херсонской области, а также документы, которые подтвердили отбор и передачу биоматериалов за границу.
По словам Кириллова, задачи лаборатории заключались в сборе и передаче штаммов особо опасных инфекций Пентагону, изучении их влияния на биообстановку в регионе и выяснении способности этих патогенов вызывать эпидемии по аналогии с COVID-19.
«Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что шаги Пентагона по расширению своего военно-биологического присутствия в различных регионах мира значительно повышают уровень биоугроз», — подчеркнул военачальник.
Кириллов призвал провести независимое международное расследование фактов военно-биологической деятельности США.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия должна противодействовать попыткам США подготовить и развязать биологическую войну против неё и других стран.
В середине апреля парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине опубликовала доклад по итогам своей работы, в котором предлагает создать механизм сдерживания эпидемиологических рисков.