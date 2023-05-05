МО России: в Херсонской области проводились исследования об эпидемиях в интересах США

В украинской лаборатории на территории Херсонской области проводились исследования в интересах США, в том числе изучались штаммы, способные вызвать эпидемии, заявили в Минобороны России.

Начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов уточнил, что специалисты Минобороны России совместно с представителями ФСБ и Россельхознадзора изучили территории биосферного заповедника им. Фальц-Фейна в Херсонской области, а также документы, которые подтвердили отбор и передачу биоматериалов за границу.

По словам Кириллова, задачи лаборатории заключались в сборе и передаче штаммов особо опасных инфекций Пентагону, изучении их влияния на биообстановку в регионе и выяснении способности этих патогенов вызывать эпидемии по аналогии с COVID-19.

«Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что шаги Пентагона по расширению своего военно-биологического присутствия в различных регионах мира значительно повышают уровень биоугроз», — подчеркнул военачальник.

Кириллов призвал провести независимое международное расследование фактов военно-биологической деятельности США.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия должна противодействовать попыткам США подготовить и развязать биологическую войну против неё и других стран.

В середине апреля парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине опубликовала доклад по итогам своей работы, в котором предлагает создать механизм сдерживания эпидемиологических рисков.