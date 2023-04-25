Патрушев заявил, что США могут готовить биологическую войну против России

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Россия должна противодействовать попыткам США подготовить и развязать биологическую войну против неё и других стран.

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Он отметил, что биологические исследования, которые используются США при разработке военных программ, требуют пристального внимания.

«Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовке биологической войны против России и других государств», — цитирует Патрушева ТАСС.

Ранее парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине опубликовала доклад по итогам своей работы, в котором предлагает создать механизм сдерживания эпидемиологических рисков.

Также сообщалось, что в докладе комиссии содержатся сведения, что Соединённые Штаты нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия.

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