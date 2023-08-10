Соединения группировки войск «Днепр» продолжают активные действия на Херсонском направлении. За прошедшие сутки они уничтожили гаубицу Мста-Б и 120-мм миномёт вместе с расчётами и боекомплектами под Херсоном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также были уничтожены две лодки, гаубица Д-30 и в районе Новой Каховки — САУ «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем.

Ранее военкор RT Игорь Жданов заявил, что под Кременной в ЛНР российские военные прорвали первую линию обороны ВСУ, которая оставалась неприступной несколько месяцев.

Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении идёт успешное продвижение российских войск.