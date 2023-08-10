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РИА Новости: российские военные уничтожили гаубицу и миномёт ВСУ под Херсоном

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Соединения группировки войск «Днепр» продолжают активные действия на Херсонском направлении. За прошедшие сутки они уничтожили гаубицу Мста-Б и 120-мм миномёт вместе с расчётами и боекомплектами под Херсоном.
РИА Новости: российские военные уничтожили гаубицу и миномёт ВСУ под Херсоном
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Также были уничтожены две лодки, гаубица Д-30 и в районе Новой Каховки — САУ «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем. 

Ранее военкор RT Игорь Жданов заявил, что под Кременной в ЛНР российские военные прорвали первую линию обороны ВСУ, которая оставалась неприступной несколько месяцев.

Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении идёт успешное продвижение российских войск.

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