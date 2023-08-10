РИА Новости: российские военные уничтожили гаубицу и миномёт ВСУ под Херсоном
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Также были уничтожены две лодки, гаубица Д-30 и в районе Новой Каховки — САУ «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем.
Ранее военкор RT Игорь Жданов заявил, что под Кременной в ЛНР российские военные прорвали первую линию обороны ВСУ, которая оставалась неприступной несколько месяцев.
Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении идёт успешное продвижение российских войск.