Российские военные прорвали линию обороны ВСУ под Кременной
По его словам, на этом участке фронта российским бойцам помогали продвигаться Т-90 — одни из лучших танков в мире. Он отметил, что для украинских военных эти машины стали заветной целью.
«Они должны оставаться очень надёжно замаскированными до тех пор, пока не вступят в бой вместе с танками других моделей, которые, возможно, не являются столь продвинутыми», — сказал Жданов.
Отмечается, что танки первыми врываются в бой, паля из пушек и расчищая путь пехоте. Также от этих бронемашин зависит, получит ли раненый солдат медпомощь вовремя.
Ранее Жданов рассказал о работе одного из крупнейших российских дронов-разведчиков.