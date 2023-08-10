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Российские военные прорвали линию обороны ВСУ под Кременной

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Военкор RT Игорь Жданов заявил, что под Кременной в ЛНР российские военные прорвали первую линию обороны ВСУ, которая оставалась неприступной несколько месяцев.

По его словам, на этом участке фронта российским бойцам помогали продвигаться Т-90 — одни из лучших танков в мире. Он отметил, что для украинских военных эти машины стали заветной целью.

«Они должны оставаться очень надёжно замаскированными до тех пор, пока не вступят в бой вместе с танками других моделей, которые, возможно, не являются столь продвинутыми», — сказал Жданов.

Отмечается, что танки первыми врываются в бой, паля из пушек и расчищая путь пехоте. Также от этих бронемашин зависит, получит ли раненый солдат медпомощь вовремя.

Ранее Жданов рассказал о работе одного из крупнейших российских дронов-разведчиков.

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