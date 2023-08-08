Военкор RT рассказал о работе одного из крупнейших российских дронов-разведчиков
Отмечается, что операторы беспилотников с помощью таких дронов ведут наблюдение в глубоком тылу противника.
Кроме того, они выявляют артиллерию украинской армии на расстоянии нескольких километров.
«Его (дрона. — RT) главная задача — вести наблюдение в глубоком тылу противника... Паря на высоте более километра, он подобен призраку: незримый, бесшумный, всевидящий», — рассказал Жданов.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки российским дроном «Ланцет».