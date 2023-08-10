Марочко: российские войска успешно наступают под Купянском

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении идёт успешное продвижение российских войск.

«В районе населённых пунктов Синьковка, Ольшаны и Новосёловское... значительно улучшено тактическое положение российских штурмующих подразделений», — передаёт РИА Новости.

Кроме того, украинская артиллерия была отодвинута от границ ЛНР.

По словам Марочко, были деоккупированы ряд населённых пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили о наступательных действиях штурмовых отрядов на Купянском направлении.

Также ВС России поразили штурмовые группы двух бригад ВСУ на Краснолиманском направлении.