Минобороны России: ВСУ потеряли более 290 военных на Донецком направлении
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«На Донецком направлении... За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что российские войска также поразили две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и другую боевую технику.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии.