Минобороны России: ВСУ потеряли более 290 военных на Донецком направлении

В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ потеряли более 290 военных на Донецком направлении.

«На Донецком направлении... За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что российские войска также поразили две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и другую боевую технику.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии.