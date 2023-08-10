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Минобороны России: ВСУ потеряли более 290 военных на Донецком направлении

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В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ потеряли более 290 военных на Донецком направлении.
Минобороны России: ВСУ потеряли более 290 военных на Донецком направлении
  • AP
  • © Roman Chop

«На Донецком направлении... За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что российские войска также поразили две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и другую боевую технику.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии.

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