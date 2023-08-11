РИА Новости: эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на Запорожском фронте
Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира бригады «Царские волки» с позывным «Охота».
Отмечается, что после обстрела российскими войсками позиций противника ВСУ вызвали на место эвакуационную машину.
«Санитарный автомобиль, вместо того чтобы вывести с лесопосадки всех раненых, подобрал только ближайших бойцов ВСУ», — сказал военнослужащий.
При этом, по его словам, самых тяжело раненых, которые не могли подойти своим ходом и ползли, эвакуационная группа «бросила на произвол судьбы».
Ранее российские мотострелки штурмом взяли важный опорник ВСУ у Марьинки.
Также сообщалось, что ВС России на Авдеевском направлении ведут грамотную наступательную операцию.