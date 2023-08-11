Артиллеристы ВС России поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, были поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного.
Также передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Урожайного.
Ранее ВС России поразили район подготовки иностранных наёмников в ЛНР.
Также российские мотострелки штурмом взяли важный опорник ВСУ у Марьинки.