Артиллеристы российской группировки войск «Восток» поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Кроме того, были поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного.

Также передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Урожайного.

Ранее ВС России поразили район подготовки иностранных наёмников в ЛНР.

Также российские мотострелки штурмом взяли важный опорник ВСУ у Марьинки.