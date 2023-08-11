Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 180 человек
- AP
«За сутки уничтожены до 180 украинских военнослужащих, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что также российскими войсками уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и две гаубицы Д-20.
Ранее сообщалось, что ВС России в результате наступательных действий улучшили позиции на Купянском направлении.