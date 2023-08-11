ВС России отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении в районе Успеновки и Работина
- РИА Новости
«На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Работино Запорожской области», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что на данном направлении украинские войска потеряли до 60 военнослужащих, три автомобиля и одну гаубицу Д-30.
Ранее российская армия пресекла атаку 46-й аэромобильной бригады украинских войск в Запорожской области.
Также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска пресекли попытку ВСУ на танках совершить прорыв в районе Работина.