Балицкий: Запорожская область должна стать форпостом России на Днепре

Запорожская область должна быть форпостом России на Днепре, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Учитывая, что Запорожская область на сегодняшний день является приграничной областью, можно даже сказать буферной, наши новые-старые земли сегодня пока являются, можно сказать, форпостом России на Днепре», — цитирует РИА Новости Балицкого.

По его словам, главной задачей его команды является создание форпоста России, в котором будет учтена физическая, экономическая и продовольственная безопасность.

Он отметил, что делает ставку на роль государства в экономическом развитии региона.

Ранее российская армия пресекла атаку 46-й аэромобильной бригады украинских войск в Запорожской области.