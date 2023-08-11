Узнать больше

Балицкий: Запорожская область должна стать форпостом России на Днепре

Короткая ссылка
Запорожская область должна быть форпостом России на Днепре, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий: Запорожская область должна стать форпостом России на Днепре
  • РИА Новости

«Учитывая, что Запорожская область на сегодняшний день является приграничной областью, можно даже сказать буферной, наши новые-старые земли сегодня пока являются, можно сказать, форпостом России на Днепре», — цитирует РИА Новости Балицкого.

По его словам, главной задачей его команды является создание форпоста России, в котором будет учтена физическая, экономическая и продовольственная безопасность.

Он отметил, что делает ставку на роль государства в экономическом развитии региона.

Ранее российская армия пресекла атаку 46-й аэромобильной бригады украинских войск в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить