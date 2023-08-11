Балицкий: ВС России пресекли попытку танкового прорыва в районе Работина

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска пресекли попытку ВСУ на танках совершить прорыв в районе Работина.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Сегодня около 06:00 противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работина и Новоданиловки», — рассказал Балицкий.

По его словам, ВСУ погнали колонну по минным полям, в результате чего танки начали подрываться, при этом один танк был ликвидирован российскими артиллеристами. Выжившие при этой попытке прорыва украинцы отступили вместе с двумя танками.

«Наши позиции крепки, ребята дают врагу жёсткий отпор, не дают поднять головы. Работаем!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении.