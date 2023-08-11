Балицкий: ВС России пресекли попытку танкового прорыва в районе Работина
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Сегодня около 06:00 противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работина и Новоданиловки», — рассказал Балицкий.
По его словам, ВСУ погнали колонну по минным полям, в результате чего танки начали подрываться, при этом один танк был ликвидирован российскими артиллеристами. Выжившие при этой попытке прорыва украинцы отступили вместе с двумя танками.
«Наши позиции крепки, ребята дают врагу жёсткий отпор, не дают поднять головы. Работаем!» — добавил он.
Ранее сообщалось, что российские силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении.