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Балицкий: ВС России пресекли попытку танкового прорыва в районе Работина

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска пресекли попытку ВСУ на танках совершить прорыв в районе Работина.
Балицкий: ВС России пресекли попытку танкового прорыва в районе Работина
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Сегодня около 06:00 противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работина и Новоданиловки», — рассказал Балицкий.

По его словам, ВСУ погнали колонну по минным полям, в результате чего танки начали подрываться, при этом один танк был ликвидирован российскими артиллеристами. Выжившие при этой попытке прорыва украинцы отступили вместе с двумя танками.

«Наши позиции крепки, ребята дают врагу жёсткий отпор, не дают поднять головы. Работаем!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении.

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