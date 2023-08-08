Рогов: ВС России уничтожили три ДРГ в районе Работина на Запорожском направлении

Российские силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня на Ореховском направлении была попытка как минимум трёх ДРГ противника зайти ранним утром... В результате стрелкового боя во всех трёх случаях враг был или уничтожен, или рассеян», — цитирует его ТАСС.

Рогов уточнил, что зафиксировано более десяти убитых и раненых бойцов ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не имеют успеха в ходе своего контрнаступления: попытки прорвать российскую оборону с использованием стратегических резервов оказались безрезультатными.