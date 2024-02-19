Генштаб ВС России: военные НАТО под видом наёмников управляют РСЗО и ПВО на Украине
Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
«Натовские военнослужащие под видом наёмников участвуют в боевых действиях», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью Такеру Карлсону, что отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.