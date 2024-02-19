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Генштаб ВС России: военные НАТО под видом наёмников управляют РСЗО и ПВО на Украине

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Военные НАТО под видом наёмников управляют оперативно-тактическими ракетными комплексами, РСЗО и ПВО на Украине.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Натовские военнослужащие под видом наёмников участвуют в боевых действиях», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью Такеру Карлсону, что отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.

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