«Обосновать интеграцию в НАТО»: почему премьер Швеции объявил о планах «защитить» остров Готланд от России

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении вместе с партнёрами по Североатлантическому альянсу «защитить» шведский остров Готланд. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times. Как передаёт слова Кристерссона издание, Стокгольм намерен усиливать оборону острова «из-за активной милитаризации РФ». По словам шведского премьера, Готланд «всегда был важен». Ранее Кристерссон высказал обеспокоенность быстрыми темпами перевооружения России и посчитал это угрозой для других стран альянса. По мнению экспертов, шведские власти своими заявлениями о российской угрозе Готланду и Швеции пытаются оправдать вступление королевства в НАТО и повышение оборонных расходов.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении вместе с партнёрами по Североатлантическому альянсу «защитить» шведский остров Готланд. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times (FT). Как передаёт слова Кристерссона издание, Стокгольм намерен усиливать оборону острова из-за активной милитаризации РФ.

«Это один из очевидных вопросов, который подлежит обсуждению с нашими новыми союзниками в НАТО. Готланд всегда был важен… и это одна из многих тем, которые мы обсудим», — ответил Кристерссон журналисту, который поинтересовался, считает ли Стокгольм необходимым укреплять остров.

Глава кабмина также признал, что у Швеции имеется лишь небольшое военное присутствие на Готланде, который лидеры входящих в НАТО стран Балтии и Скандинавии постоянно называют слабым местом альянса. Как уточняет FT, остров, расположенный посередине Балтийского моря, часто именуют «огромным авианосцем», который «считается ключевой уязвимостью НАТО в противостоянии с Россией».

«Существует немало вопросов, связанных с тем, как нам разместить наши ресурсы, чему уделить особое внимание. И разумеется, всё, что связано с Балтийским морем, — это здесь очевидный кандидат. Это касается присутствия на Готланде, но также и наблюдения и потенциала в плане подводных лодок», — заявил Кристерссон.

Также по теме «Разжечь войну в Европе»: что стоит за заявлениями западных политиков о возможности конфликта с Россией Западу необходимо в течение следующих нескольких лет активно вооружаться на случай вероятного конфликта с Россией, заявил глава...

По мнению журналистов Financial Times, после вступления шведского королевства в НАТО, якобы обусловленного спецоперацией России на Украине, ситуация на острове Готланд изменится.

«Готланд и членство Швеции в НАТО меняют расстановку сил. Это означает, что стратегический контроль над Балтийским морем вернётся к НАТО. И Россия прекрасно это понимает», — сообщил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш Financial Times на прошлой неделе.

Остров Готланд считается стратегически важным пунктом для контроля над Балтикой. Он расположен на перекрёстке морских путей, на нём дислоцирована военно-морская база Висбю. В 2016 году Швеция восстановила своё военное присутствие на этом острове, что активно приветствовали США. По словам Бена Ходжеса, на тот момент командующего Сухопутными силами США в Европе, «ни один остров не важен так, как Готланд». Он отмечал, что Швеция сделала этот шаг якобы из-за угрозы со стороны России. Позднее на острове проходили учения стран НАТО, а в январе 2022 года Швеция перебросила дополнительное оперативное спецподразделение для защиты Готланда, назвав это реакцией «на обострение в отношениях между Россией и Украиной».

Как сообщает газета Financial Times, Швеция в составе НАТО может стать логистическим центром, а также пунктом переброски войск альянса. По данным издания, членство королевства в альянсе предоставляет новые возможности для поставок и обеспечения подкрепления по морю, что усилит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. Как поясняют журналисты, это обусловлено тем, что в распоряжении альянса окажется остров Готланд.

Поднятие флага Швеции у штаб-квартиры НАТО

AP

© Geert Vanden Wijngaert

Впоследствии Кристерссон в интервью газете Politico назвал потенциальное размещение войск в Балтийском регионе «весьма естественным» вариантом и пообещал оказать полную поддержку странам Балтии, которые стали для Швеции союзниками по НАТО. Премьер также отметил, что европейским государствам, входящим в блок, нужно построить «достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США обеспечат её и заплатят за неё».

Политический контекст

Напомним, 7 марта в Госдепе США объявили, что протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу. В тот же день королевство стало членом блока, а шведский премьер Ульф Кристерссон пообещал соблюдать ценности альянса, а также «стремиться к единству, солидарности и разделению ответственности».

Непосредственно перед вступлением в НАТО в Швеции начались разговоры о возможных военных действиях. В частности, правительство королевства дало поручение обновить инструкцию жителям на случай войны. Как отметил министр гражданской обороны Карл-Оскара Болин, необходимость в этом обусловлена «серьёзной ситуацией с политикой безопасности и предстоящим членством Швеции в НАТО». Шведский кабмин призвал жителей страны запастись консервами, водой, медикаментами и радио перед возможным «вооружённым конфликтом», пишет портал Sud Ouest.

Шведские войска в Готладе

AP

© Bezhav Mahmoud / Swedish Armed Forces / TT

Журналисты также напоминают о призыве к шведам «морально готовиться к войне» главнокомандующего вооружёнными силами Швеции Микаэля Бюдена, который в январе таким образом встревожил часть соотечественников. Он считает, что жителям Швеции, которая недавно вступила в НАТО, надо задуматься, насколько они «подготовлены к нападению России».

После вступления в альянс шведский премьер высказал обеспокоенность быстрыми темпами перевооружения России и посчитал это угрозой для других стран альянса.

«Она (Россия. — RT) удивила Запад тем, что (перевооружается. — RT) быстрее, чем мы, пожалуй, предполагали вначале. И мы должны на это реагировать», — сказал он.

В свою очередь, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сообщил, что в королевстве «будут действовать» объединения НАТО, однако Стокгольм не хочет постоянных баз блока на своей территории.

«Несёт существенные угрозы»

Как отметил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT, шведские власти, в частности премьер-министр королевства, своими намёками и прямыми заявлениями о российской угрозе Готланду и Швеции пытаются оправдать вступление королевства в Североатлантический альянс и повышение оборонных расходов.

«Заявление Кристерссона направлено на то, чтобы обосновать интеграцию Швеции в НАТО, иначе для чего тогда страна входит в военный альянс, если нет какой-то угрозы… Поэтому власть и готовит население к возможной войне с Россией за территории. Население должно быть готово к невзгодам, чтобы теперь тратить больше на оборону, на свой ВПК. Это намеренно разжигаемая истерия», — убеждён Блохин.

По словам эксперта, таким образом в Стокгольме хотят соответствовать «натовскому стандарту».

«Колеблющихся нейтральных стран становится всё меньше и надо выбирать сторону. Понятно, что Швеция, будучи в зоне влияния Запада, примкнёт к НАТО. Суть же альянса в сдерживании России, поэтому мнимая российская угроза стала приоритетом внешней политики Стокгольма», — пояснил он.

Как полагает аналитик, для милитаризации выбрали Готланд из-за его расположения в Балтийском море.

В свою очередь, член правления Российской ассоциации политической науки политолог Владимир Шаповалов в разговоре с RT назвал Готланд «важной стратегической точкой».

«Разумеется, размещение здесь натовской инфраструктуры несёт существенные угрозы для России. Целью планов НАТО могут стать транзитные пассажирские и торговые пути между Санкт-Петербургом и Калининградом. И это неприемлемо с точки зрения российских интересов. Ответом РФ будет усиление оборонных ресурсов на границах с данным регионом», — сказал Шаповалов.

Готланд

Gettyimages.ru

© RPBMedia

Однако, по его словам, ещё большую угрозу эти планы несут для шведского народа, который «втягивается в противостояние с ядерной сверхдержавой».

«Это обязательно скажется на уровне жизни населения Швеции, причём в худшую сторону, поскольку королевство впервые за 200 лет стало участником военной эскалации. Теперь из королевства будут выкачивать ресурсы для усиления напряжённости и участия в гонке вооружений», — добавил аналитик.

В то же время Россия действительно не угрожает странам НАТО, отметил Шаповалов. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.

«Такого рода заявления со стороны западных политиков, государственных деятелей, в том числе шведских, — не что иное, как стремление манипулировать собственным общественным мнением, усиливая истерию. Формируя образ врага, главы стран НАТО управляют своим обществом», — уверен эксперт.

Швеция, по словам аналитика, «бежит впереди натовского паровоза» и стремится показать «вашингтонскому хозяину» свою ретивость.

«Как только королевство вступило в НАТО, оно потеряло свой суверенитет и теперь устами шведских политиков говорит Вашингтон. Для США важно усилить давление на Россию на северо-западе, именно с этой целью Швецию включили в НАТО», — пояснил Шаповалов.

Со своей стороны кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заметил в комментарии RT, что недавно вошедшая в Североатлантический альянс Швеция приходит к пониманию того, что вступив во враждебный по отношению к России блок НАТО, Стокгольм сам обозначил себя в качестве потенциального противника Москвы.

«Шведы приняли на себя большие риски, однако не получили взамен от американцев надёжных гарантий безопасности. И теперь до них начало доходить, что в случае вооружённого конфликта Вашингтон не станет их защищать. Теперь Швеция вынуждена в срочном порядке наращивать свой военный потенциал. В ближайшей перспективе будет происходить милитаризация острова Готланд. Однако Россия уже анонсировала ответные меры на вступление Швеции в НАТО, и готова отражать возможные провокации со своих укреплённых позиций», — заключил Фельдман.