«Наиболее удобен для США»: как на Западе растёт поддержка кандидатуры Марка Рютте на пост генсека НАТО

Ряд западных стран поддержали кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Так, за него выступила Франция, отметив, что этот нидерландский политик опытен, умеет формировать «очень широкие коалиции» и способен действовать в интересах коллективной безопасности альянса. Ранее кандидатуру Рютте на пост генсека Североатлантического альянса поддержали США. Кроме того, по данным СМИ, его поддерживают Великобритания и Германия. При этом Венгрия публично выступила против назначения Рютте главой альянса. Несмотря на позицию Будапешта, Рютте — явный фаворит среди других кандидатов, поскольку его поддерживают США, говорят эксперты. По мнению аналитиков, Вашингтон считает его более управляемым и логичным в своих действиях, нежели другие кандидаты.

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заручился поддержкой ряда западных стран, которые хотят видеть его на посту генерального секретаря НАТО. Об этом заявил 6 марта на совместной пресс-конференции с Рютте глава французского кабмина Габриэль Атталь. По его словам, этот нидерландский политик опытен и способен действовать в интересах коллективной безопасности альянса.

«Разумеется, мы поддерживаем кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО — учитывая его опыт и умение формировать очень широкие коалиции, а также, конечно же, его умение действовать во имя нашей коллективной безопасности, которое он демонстрирует на своём посту уже не один год», — сказал Атталь.

Он также подчеркнул, что его встреча с Рютте — это в первую очередь демонстрация «мощи и жизненной силы» в отношениях и сотрудничестве европейских стран.

«Мы — господин Рютте, президент Франции и я — принадлежим к одной и той же европейской политической семье. А, как мы отлично знаем, лишь Европа может дать нам те силы, которые нужны нам, дабы ответить на многочисленные вызовы, встающие перед нами», — заявил французский премьер-министр.

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Он также напомнил, что и Париж, и Амстердам «полноценно вовлечены в усилия» по поддержке Украины «в борьбе против России».

«Мы полноценно вовлечены в процесс и прикладываем все усилия, чтобы поддержать демократию и наши ценности перед лицом всех тех, кто им угрожает. Поэтому мы и дальше будем помогать Украине и в военном, и в экономическом, и в гуманитарном отношении. И настолько долго, насколько потребуется», — подчеркнул Атталь.

Ранее, в июле 2023 года, Рютте объявил, что принял решение уйти из политики, однако в октябре в интервью голландской радиостанции Den Haag FM он заявил, что заинтересован в получении поста генсека НАТО, поскольку это даст ему возможность внести свой вклад в развитие ситуации на международной арене «в период серьёзных глобальных изменений».

Позднее, 21 февраля этого года, газета Politico сообщила, что кандидатуру Рютте на должность руководителя альянса поддерживают две трети участников альянса, среди которых и президент США Джо Байден. Как отметили тогда журналисты издания, поддержка со стороны американского лидера, вероятно, приведёт к увеличению числа сторонников кандидатуры Рютте.

На следующий день США публично поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека Североатлантического альянса. Как отметил в беседе с журналистами координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Соединённые Штаты считают, что и. о. премьера Нидерландов стал бы отличным главой блока. По его словам, США ясно дали это понять своим союзникам по НАТО.

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте

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© Patrick van Katwijk/WireImage

По данным агентства Reuters, правительство Великобритании также поддерживает кандидатуру Марка Рютте на пост генерального секретаря альянса. За Рютте выступает и канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее отверг кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО, сообщают западные СМИ. При этом Венгрия публично отказалась поддерживать кандидатуру нидерландского политика, который раньше «хотел поставить Венгрию на колени».

«Любопытный расчёт»

Как отмечал ранее журнал The American Conservative, следующим генеральным секретарём НАТО станет именно Марк Рютте, поскольку его кандидатуру поддерживают Соединённые Штаты.

«В закулисных играх натовских бюрократов если не активная поддержка, то по крайней мере молчаливое одобрение гегемона и лидера по взносам работы альянса действительно важно. Для ясности можно провести аналогию с исполнительным советом организации, в котором одно физическое или юридическое лицо тратит на неё больше всех остальных членов совета, вместе взятых», — пишет издание.

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По словам журналистов, «несмотря на ослабевающие когнитивные способности» Байдена, он руководствуется «любопытным расчётом», поддерживая в качестве лидера на континенте представителей не экс-коммунистических восточноевропейских стран, а «старой Европы».

«Это целенаправленная попытка добиться своего, сигнал Востоку (Европы. — RT) поумерить пыл», — считают в The American Conservative.

Напомним, кроме Рютте, на пост генсека НАТО претендуют также премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.

При этом The American Conservative допускает, что после выбора нового генсека НАТО Соединённые Штаты «ограничатся защитой континентального массива» Европы и морских путей «своим военно-морским и ядерным зонтиком... тогда как всё остальное бремя, связанное с обеспечением безопасности, полностью ляжет на плечи зажиточных западноевропейских стран».

«Продолжение конфронтационной линии»

Как отметил кандидат исторических наук, доцент РУДН, член Российского военно-исторического общества Николай Пархитько, несмотря на наличие целого ряда возможных кандидатур на пост генсека НАТО, Марк Рютте — явный фаворит в этой гонке на Западе.

«Из всех кандидатов он наиболее удобен для США: он придерживается антироссийской позиции и готов оказывать военную помощь Украине. При этом Рютте гораздо более управляем и логичен в своих действиях, чем фон дер Ляйен с более явными русофобскими наклонностями или представители оголтелых прибалтов. Последние спят и видят, как спровоцировать жёсткую реакцию России либо нанести РФ удар в спину. Рютте в этом смысле более прагматичен: не зря он не так давно признал, что НАТО и США придётся сесть за стол переговоров с Россией, чтобы обсудить будущие механизмы безопасности», — сказал в комментарии RT Пархитько.

Однако, по словам эксперта, несмотря на такого рода заявления, если Рютте станет генеральным секретарём Североатлантического альянса, он, безусловно, сохранит курс блока на противостояние с Россией.

«Для РФ приход Рютте на пост главы НАТО ничего принципиально не поменяет, поскольку он будет проводить такую же агрессивную политику в отношении России, как и его предшественник Йенс Столтенберг. Последует продолжение конфронтационной линии альянса. НАТО по-прежнему будет заниматься повышением расходов на оборону и поиском вариантов, как продолжить оказывать помощь киевскому режиму», — уверен Пархитько.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман отметил, что выбор США и их союзников в пользу кандидатуры Рютте согласуется с принципами кадровой политики блока НАТО.

«За последние десять лет наметился тренд на то, чтобы генсеками Североатлантического альянса становились бывшие лидеры государств Северной Европы, занимающие умеренно антироссийскую позицию. Кандидатура Рютте на данный момент выглядит безальтернативной. И если он займёт пост генсека НАТО, то будет мало отличаться от своих предшественников — Столтенберга и Расмуссена. Все трое не являются профессиональными военными, но обладают большим политическим опытом, придерживаются либеральных взглядов и демонстрируют преданность Вашингтону», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Солдат с шевроном НАТО

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© Michael Kappeler/picture alliance

По мнению Фельдмана, если Рютте станет новым генсеком НАТО, вполне вероятно, что он направит свои усилия на расширение инфраструктуры альянса в Балтийском и Черноморском регионах.

«В отношении России он будет избегать откровенных провокаций. Однако главным вызовом для нового руководителя Североатлантического альянса станет не мнимая «российская угроза», а возможная смена политического руководства США. Если хозяином Белого дома снова станет Дональд Трамп, то европейцам придётся в короткие сроки повзрослеть и научиться самим обеспечивать свою безопасность», — считает эксперт.

Со своей стороны, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов в комментарии RT высказал мнение, что Рютте на посту генсека НАТО придётся проводить жёсткую политику по повышению расходов на оборону среди стран «старой Европы» для противостояния России.

«Что касается отношения блока к России, то здесь оптимизма действительно испытывать не нужно. Текущий уровень эскалации будет не только сохранён, но и доведён до более высоких показателей. Однако, в отличие от Урсулы фон дер Ляйен, Рютте попытается не допустить внезапного начала более широкомасштабного конфликта. Он является более умеренным вариантом на эту должность, поэтому Вашингтон и сделал такой выбор», — заключил аналитик.