«Демонстративно провокационный характер»: что известно об учениях НАТО Nordic Response в Финляндии, Швеции и Норвегии

У границ России стартовали военные учения НАТО Nordic Response. Они пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции. В манёврах задействуют 20 тыс. военных из более чем десяти стран, около 50 кораблей, а также не менее 100 самолётов. Тренировки пройдут на суше, на море и в воздухе. В МИД РФ уже заявили, что эти учения носят демонстративно провокационный характер и увеличивают опасность военных инцидентов. По мнению экспертов, за счёт таких манёвров в альянсе хотят привести в состояние боевой готовности свой северный фланг, отработать переброску американских войск в Европу и тем самым оттянуть внимание России от украинского театра военных действий.

У границ России стартовали масштабные военные учения НАТО Nordic Response. Они пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции.

«Начало учениям Nordic Response 2024 положено! Следующие две недели 20 тыс. военнослужащих сил союзников будут отрабатывать защиту северных территорий нашего альянса. Вместе мы гарантируем безопасность НАТО, демонстрируя силу, единство и сплочённость», — сообщила пресс-служба ВС Норвегии на официальной странице в соцсети X.

В тренировках, которые продлятся до 15 марта, примут участие в общей сложности более десяти стран, включая США, Великобританию, Канаду, Бельгию, Данию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды и Испанию.

Манёвры пройдут на суше, на море и в воздухе. Они организованы при ведущем участии ВС Норвегии. Ожидается, что в учениях будут задействованы более 100 самолётов, в том числе истребителей и воздушных судов морской разведки, а также вертолётов. К тому же в тренировках примут участие около 50 кораблей, включая подводные лодки, фрегаты, корветы, авианосцы и различные десантные суда.

Согласно легенде учений, происходит нападение на одну из стран НАТО, в результате чего активируется пятая статья договора Североатлантического альянса и члены блока защищают государство, подвергшееся атаке.

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«Учения продемонстрируют оперативный потенциал НАТО, сплочённость и стремление защищать всю территорию альянса», — сообщает пресс-служба сил обороны Финляндии, отмечая, что страны и партнёры альянса намерены создать условия для усиления войск НАТО на севере «в целях отработки объединённой оборонительной операции» в арктической зоне.

Также подчёркивается, что финская сторона впервые примет участие как страна альянса в учениях по коллективной обороне регионов блока.

«Таким образом, это самое значительное участие в международных учениях в истории Вооружённых сил Финляндии... Участие в учениях поспособствует большей интеграции Финляндии в НАТО как страны-участницы», — указывается в сообщении.

Как отметил со своей стороны глава объединённого штаба ВС Норвегии, ответственного за проведение манёвров в этой стране, вице-адмирал Руне Андерсен, учитывая, что все страны Северной Европы «вскоре объединятся под эгидой НАТО», учения станут площадкой для «североевропейской интеграции» и сотрудничества в плане обороны.

«Это поможет нам стать лучше и обезопасит страны Северной Европы», — заявил Андерсен.

По его словам, манёвры «важны и необходимы» в условиях «нынешней ситуации» в области безопасности.

«Как никогда важно проводить подготовку по защите своих территорий, а также по принятию солдат союзников и материальных средств. Такую же важность представляет укрепление нашей способности сотрудничать и действовать сообща с силами стран-участниц и стран-партнёров НАТО», — сообщил Андерсен.

Шведские военнослужащие

© AP Photo/David Keaton

В свою очередь, командующий Центром воздушных операций Норвегии и бригадир Королевских ВВС страны Трон Странд объявил, что с учётом текущей ситуации в области безопасности в Европе «учения крайне актуальны и важны как никогда раньше».

«Мы должны быть способны дать отпор и остановить любого, кто попытается оспорить наши границы, ценности и демократию», — заявил военный.

По его словам, военным НАТО необходимо знать местность и условия, в которых они действуют.

«Это новые знания, которые мы должны регулярно отрабатывать», — сказал командующий.

Деструктивная линия

В Москве отреагировали на начало манёвров НАТО Nordic Response. Как заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия следит за стартовавшими у её границ учениями, которые увеличивают риски военных инцидентов.

«Военные следят, для этого имеются у нас все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна. Мы считаем, что эти учения носят демонстративнопровокационный характер. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения, увеличивают опасность военных инцидентов. Поэтому с точки зрения обеспечения обороноспособности РФ все необходимые меры предприняты», — заметил Грушко.

В то же время, по его словам, «вся эта активность» ещё больше ослабляет европейскую безопасность и создаёт «дополнительные риски на севере Европы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения Nordic Response приведут к «дополнительной эскалации напряжённости» в Евроарктическом регионе и не останутся без ответа Москвы.

«Наша страна не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ, будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности», — сообщила российский дипломат.

По словам Захаровой, такие «милитаристские действия» наносят ущерб безопасности самой Норвегии, которая взяла шефство над проведением учений Nordic Response, «фактически добровольно» отказываясь от собственной независимости и суверенитета.

Проведение манёвров идёт «в русле деструктивной линии Осло» на активизацию в Норвегии «военных приготовлений под эгидой НАТО», заявила представитель МИД РФ. Как отметила Захарова, ещё одним шагом в этом направлении стали «более значительные усилия» Осло по наращиванию военного взаимодействия с Вашингтоном, «в том числе вблизи границ с Россией». В частности, речь идёт о подписании 2 февраля Норвегией и США договорённости о внесении изменений в норвежско-американское Дополнительное соглашение об оборонном сотрудничестве 2021 года.

«Новый документ предусматривает существенное увеличение числа военных объектов в Норвегии, которые с широкими правами бессрочно передаются в распоряжение американских вооружённых сил... Эти силы могут быть беспрепятственно задействованы США в том числе для дислоцирования средств, передового складирования вооружений, проведения учений. Ряд объектов расположен в непосредственной близости от российской границы», — говорится в сообщении Захаровой.

По её словам, эта договорённость, как и само соглашение 2021 года, противоречит провозглашённой норвежским правительством «политике непредоставления иностранным вооружённым силам баз» на территории Норвегии в мирное время, поскольку «закрепляет постоянное военное присутствие США» в стране.

Шеврон солдата НАТО

© Turkish Defense Ministry / Handout / Anadolu via Getty Images

«Отработать переброску войск»

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, страны НАТО организовали масштабные учения Nordic Response, чтобы привести в состояние боевой готовности северный фланг альянса.

«Отработка боевых действий осуществляется, судя по сценарию, на случай так называемой российской угрозы. Хотя РФ никому не угрожает, Запад преследует свои цели и продолжает носиться с идеей российского вторжения. Это нужно НАТО, чтобы представить учения якобы оборонительными, но такого рода манёвры нацелены именно на наступательные действия. На самом деле происходит отработка агрессивных планов альянса, который был бы рад организовать ряд провокаций у границ России», — сказал аналитик.

По словам Леонкова, на фоне этой «антироссийской истерии» на Западе предлагалось создать арктическое НАТО, которое составили бы страны, территории которых находятся в арктических широтах.

«С вхождением Финляндии и Швеции в блок можно констатировать, что, по сути, это уже произошло», — пояснил эксперт.

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Кроме того, по словам Леонкова, в рамках учений США отработают свои действия на военных базах Финляндии, Швеции и Норвегии, которые благодаря двусторонним договорам с Вашингтоном находятся фактически под его военным руководством.

«Делается ставка на передний фланг Швеции и Финляндии: их базы нужны для размещения противоракетного, противовоздушного вооружения передового базирования, ударных комплексов, в том числе авиационных. Дело в том, что аэродромная сеть в этих странах позволяет контролировать заполярный круг. Учения Nordic Response связаны с тем, что необходимо отработать переброску войск НАТО на восточные границы альянса», — полагает он.

Схожего мнения придерживается и военный обозреватель Александр Хроленко. Эксперт уточнил, что преимущественно речь идёт о переброске именно американских войск в Европу.

«То есть отрабатывается логистика, технология, тактика, стратегия передислокации войск США в Европу. Все остальные армии НАТО действуют на подхвате», — отметил Хроленко.

По его словам, учения Nordic Response были организованы, чтобы «оттянуть внимание» России от украинского театра военных действий.

«Учения проходят на фоне СВО и нацелены на то, чтобы Россия рассеяла своё внимание. Задача — заставить РФ отвлечься и, возможно, даже перетянуть часть ресурсов ближе к региону проведения манёвров», — считает эксперт.

Как отметил Хроленко, Nordic Response отражают агрессивную наступательную стратегию НАТО.

«Они говорят о каких-то оборонительных операциях и привлекают к манёврам истребители, военные корабли и 20 тыс. военных. Так что речь идёт о наступательных действиях с использованием тяжёлых вооружений. Где США, там всегда идёт подготовка к войне, и о росте безопасности в регионе не может быть и речи», — резюмировал эксперт.

Солдаты НАТО

© AP Photo / Virginia Mayo

В то же время Леонков со своей стороны напомнил, что у России есть прямая граница с Финляндией и Норвегией, которая проходит по Кольскому полуострову, где располагается база Северного флота.

«Корабли альянса в северные широты далеко заходить не будут, поскольку предыдущие учения НАТО, которые проводились в этих широтах, показали, что они не предназначены для ведения боевых действий в этом регионе, они просто там замерзают. Но сейчас весна, и корабли смогут зайти дальше, попытаться провести боевые стрельбы, повзаимодействовать с наземными силами, создать напряжённость у российских границ», — сказал Леонков.

В таких условиях Россия вынуждена отвечать на подобные милитаристские действия Североатлантического альянса, отметил аналитик.

«РФ укрепила свой северный фланг, увеличила количество военных баз и подразделений, количество войск, разместила средства обороны и ударные средства. Кроме того, по указу Владимира Путина в конце февраля был создан и обособлен Ленинградский военный округ. Россия продолжает укреплять северный фланг, она использует опыт, полученный в ходе СВО, в том числе по ликвидации натовского оружия», — заключил Леонков.