«Элемент военно-политического давления»: в Польше начались масштабные учения натовских войск Dragon 24

Польские ВС и иностранные формирования НАТО начали учения Dragon-24 с участием около 20 тыс. военнослужащих и привлечением 3,5 тыс. единиц техники. В Варшаве утверждают, что манёвры носят оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны. Учения в Польше — элемент Steadfast Defender 2024, самых масштабных с 1988 года учений НАТО. По словам экспертов, под прикрытием данных манёвров происходит развёртывание ударных группировок, что вынуждает Россию принимать ответные соизмеримые меры.

В Польше начались крупномасштабные учения сил НАТО Dragon 24 с участием около 20 тыс. военнослужащих из десяти стран — членов Североатлантического альянса. К учениям будут привлечены 3,5 тыс. единиц техники. Манёвры продлятся до 14 марта 2024 года.

25 февраля на странице Генштаба польской армии в соцсети X (бывший Twitter) было размещено сообщение с просьбой к гражданам не снимать передвижения войск и не обмениваться этими данными. СМИ республики и власти регионов также призвали население не публиковать информацию об участниках манёвров и не мешать движению военных колонн.

За день до старта Dragon 24 Генштаб польской армии разместил фотографию совместной тренировки польских и американских военнослужащих. В подписи к ней говорилось о важности оперативной совместимости войск НАТО.

В польском военном ведомстве утверждают, что Dragon 24 носят плановый и оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны. В то же время там подчёркивают, что нынешние учения являются демонстрацией способности противодействовать «агрессивной» политике и провокациям Москвы.

Легенда Dragon 24 не раскрывается, однако на официальном уровне сообщалось, что в ходе Dragon 24 будет отработано форсирование Вислы. Это мероприятие запланировано на 5 марта и будет открытым для СМИ.

По данным Минобороны Польши, в Dragon 24 будут задействованы части 11-й бронекавалерийской дивизии, армейского спецназа, ВВС, ВМС, территориальной обороны и подразделения союзников по альянсу, «в том числе боевой группы расширенного передового присутствия НАТО».

«Учения Dragon 24 (DR24) будут представлять собой проверку способности Вооружённых сил Польши реагировать на возможный комплексный военный кризис, внося тем самым вклад в укрепление потенциала альянса в плане сдерживания и обороны и демонстрируя силу и решимость, проистекающие из единства (НАТО. — RT)», — говорится на сайте военного ведомства республики.

«По всей Европе»

Манёвры в Польше являются частью самых масштабных с 1988 года учений НАТО под названием Steadfast Defender 2024 (STDE24). Эти манёвры начались в январе и, как ожидается, продлятся до 31 мая. В них будут задействованы около 90 тыс. военнослужащих более чем из 30 стран НАТО и Швеции, которая пока не входит в альянс.

По данным Минобороны США, к учениям будут привлечены более 50 кораблей, 80 самолётов, вертолётов и БПЛА и свыше 1,1 тыс. единиц бронетехники.

STDE24 пройдут два этапа: на первом в Атлантике и Арктике будут осуществляться логистические мероприятия, на втором запланировано развёртывание войсковых группировок от Заполярья «до восточного фланга» НАТО.

Участники учений Steadfast Defender-2024

© David Inderlied/picture alliance via Getty Images

Незадолго до старта STDE24 главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что особое внимание на учениях будет уделяться переброске американских войск в Европу.

«Альянс покажет свою способность усиливать евро-атлантические территории за счёт трансатлантической переброски сил из Северной Америки. Такое усиление пройдёт во время моделирования сценария разгорающегося конфликта с примерно равным по силе противником», — сказал Каоли.

По словам натовского военачальника, Steadfast Defender 2024 станут «наглядной демонстрацией» единства, силы и решимости стран — членов западного блока «защищать друг друга, наши ценности и международный порядок, основанный на правилах».

Как сообщало ранее Минобороны Польши, территория республики станет плацдармом развёртывания значительного количества натовских группировок. По данным польского военного ведомства, в стране уже создана разветвлённая сеть учебных, боевых и командных структур альянса. В частности, в Щецине функционирует многонациональный корпус «Северо-Восток», в Быдгоще — учебный центр Объединённых сил НАТО (JFTC) и Экспертный центр военной полиции. Кроме того, в Польше дислоцируются авиационное подразделение, танковая бригада и передовое командование армейского корпуса США.

По данным газеты Financial Times, STDE24 имитируют крупномасштабный конфликт с противником на восточном фланге НАТО. Учения необходимы для того, чтобы Объединённое командование поддержки и обеспечения альянса, расположенное в немецком Ульме, разработало план развёртывания и усиления группировок в Европе на случай реального боевого столкновения.

Американские десантники в Польше

© AP Photo/Nathan Posner

Более того, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прямо заявил FT, что STDE24 направлены на подготовку к войне с Россией. При этом один из высокопоставленных представителей Минобороны США в беседе с изданием выразил сомнение в том, что Москва способна напасть на альянс.

«Игра с огнём»

В Москве неоднократно отрицали наличие планов нападения на страны НАТО и выражали обеспокоенность манёврами, которые проводит альянс вблизи российских границ. Так, в конце января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что западный блок даже не скрывает, «в пику кому они проводят эти учения». Как отметил Песков, Steadfast Defender 2024 представляют угрозу для безопасности России.

«Это угроза для нас, так мы к этому и относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются — тем более на фоне того, как альянс, не переставая, на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — отметил представитель Кремля.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с помощью Steadfast Defender 2024 «западные политики и их посредственные генералы в НАТО в очередной раз решили взять нас на испуг». Он обратил внимание, что некоторые этапы учений будут проходить «в самых отъявленно русофобских и наиболее омерзительных нам государствах вроде Польши, Латвии, Литвы и Эстонии».

«В целом это очень опасная игра с огнём. Силы-то собраны значительные. И учения такого масштаба не проводились с прошлого века… Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ», — написал в начале февраля Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Как заявил в комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков, Steadfast Defender 2024 направлены на отработку комплексных мер по противодействию ВС РФ.

«Наверное, даже хорошо, что в НАТО находятся военачальники, которые прямо, без лукавства говорят о реальном замысле. Запад готовится к противостоянию с Россией — теперь в этом нет никаких сомнений. Поэтому на Steadfast Defender 2024 прежде всего отрабатываются переброска и развёртывание большого количества войск, действия наступательного характера вроде форсирования Вислы», — сказал Ермаков.

По его словам, манёвры Dragon 24 фактически являются польским этапом Steadfast Defender 2024 и имеют важное значение в контексте курса на подготовку к войне с Россией.

«Под прикрытием масштабных учений НАТО всегда создаются ударные группировки. Во время Dragon 24 они будут сформированы у наших границ. Это элемент военно-политического давления на Россию, попытка продемонстрировать нам силу, продемонстрировать то, как они могут нанести по нашей стране первый удар. Естественно, в Москве будут анализировать подобные действия и вырабатывать ответные меры», — пояснил Ермаков.

В беседе с RT подполковник запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин предположил, что главными задачами учений в Польше являются противостояние белорусским ВС, переброска дополнительных войск в Прибалтику и последующая блокада Калининградской области.

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«Обеспокоенность России полностью обоснована. Dragon-24 имеют значение в контексте отработки планов НАТО по купированию действий союзных России белорусских войск и усиление контингентов в Прибалтике. Для нас это означает опасность полной блокады Калининградской области. Если же в целом говорить о замысле Steadfast Defender 2024, то они направлены на блокирование Северного морского пути и отработку развёртывания ударных группировок на так называемом восточном фланге блока», — пояснил Шаландин.

Как полагает эксперт, Россия не оставит без реакции Steadfast Defender 2024. По его мнению, Москва примет «соизмеримые ответные меры» в виде концентрации войск и организации учений с «ярко выраженным наступательным характером».