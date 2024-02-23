«Считаем действия ЕС подрывающими прерогативы СБ ООН»: МИД РФ объявил об ответных мерах на 13-й пакет санкций Евросоюза

Москва в ответ на 13-й по счёту пакет европейских антироссийских санкций существенно расширила перечень представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России. В МИД РФ подчеркнули, что очередные антироссийские меры являются незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать ответ Москвы.

В Министерстве иностранных дел России назвали очередной пакет европейских санкций против РФ бесплодными попытками оказать давление через односторонние ограничительные меры.

«23 февраля страны ЕС приняли очередной, 13-й санкционный «пакет». Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что в ответ на эти меры Москва существенно расширила перечень представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России.

Как уточнили в министерстве, речь идёт о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран — членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи киевскому режиму, а также о представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий».

Кроме того, ограничительные меры затронули представителей ЕС, занимающихся созданием «трибунала» в отношении российских властей, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, а также поддерживающих санкции против России и пытающихся подорвать отношения РФ с другими государствами.

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Помимо прочего, в перечень включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники парламентских ассамблей ОБСЕ и ПАСЕ, которые «на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России».

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — заключили в МИД.

22 февраля Евросоюз сообщил о введении 13-го по счёту пакета санкций против России. Как следует из сообщения пресс-службы Евросовета, в новый ограничительный перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

В сообщении говорится, что новые меры нацелены преимущественно на военный и оборонный сектора, а также на связанных с ними лиц. Также сообщалось об ужесточении ограничений на экспорт в Россию товаров двойного назначения, среди которых упомянуты оборудование и технологии, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского оборонного сектора.

В частности, ограничения вводились в отношении компаний, расположенных в третьих странах, таких как Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция. Как полагают в ЕС, среди этих компаний представлены как фирмы, помогающие России обойти существующие торговые ограничения, так и российские компании, задействованные в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для российского военно-промышленного комплекса.

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Помимо прочего, нововведения призваны ограничить экспорт в Россию товаров, способных усовершенствовать возможности Москвы в области разработки и производства беспилотников.

Незадолго до обнародования нового пакета санкций ЕС глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз давно заботится не о благе граждан своих стран, а о том, чтобы «не отстать от США в антироссийской истерике».

«Судя по тому, как развивается ситуация, теперь Соединённые Штаты уступают Евросоюзу первенство в этой русофобской кампании. История всё расставит по своим местам. А жители стран, входящих в ЕС, пусть делают выводы и задумаются, кого они привели к власти», — сказал Лавров, отвечая на вопросы СМИ 19 февраля.