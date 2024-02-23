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МИД расширил список европейских представителей, которым запрещён въезд в Россию

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Российское Министерство иностранных дел в качестве ответной меры на введение Европейским союзом 13-го пакета антироссийских санкций расширило список европейских представителей, которым запрещён въезд в Россию.
МИД расширил список европейских представителей, которым запрещён въезд в Россию
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым... запрещён въезд на территорию России», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, речь идёт о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран Евросоюза, гражданах стран ЕС, ответственных за оказание военной помощи Украине, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц.

Кроме того, в стоп-лист включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран ЕС, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

23 февраля Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.

Также в новый пакет санкций вошли 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

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