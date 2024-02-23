ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций, в том числе из третьих стран

Европейский союз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

AP

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Соответствующая информация получена из опубликованного заявления Совета ЕС. «Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс», — говорится в релизе. Как следует из заявления, зарубежные предприятия из перечисленных стран принимают участие «в обходе торговых ограничений». Кроме того, Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.