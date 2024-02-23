ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций, в том числе из третьих стран
- AP
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Соответствующая информация получена из опубликованного заявления Совета ЕС.
«Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс», — говорится в релизе.
Как следует из заявления, зарубежные предприятия из перечисленных стран принимают участие «в обходе торговых ограничений».
Кроме того, Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.