Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 лица

Европейский союз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.

Соответствующая информация получена из опубликованного заявления Совета ЕС.

«Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении ещё 106 физических и 88 юридических лиц», — говорится в релизе.

Отмечается, что в общей сложности ограничения введены в отношении более чем 2 тыс. лиц.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что очередной, 13-й пакет санкций против России будет направлен на оборонный сектор и те компании, которые обходят антироссийские меры Запада.