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Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 лица

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Европейский союз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.
Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 лица
  • AP
  • © Virginia Mayo

Соответствующая информация получена из опубликованного заявления Совета ЕС.

«Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении ещё 106 физических и 88 юридических лиц», — говорится в релизе.

Отмечается, что в общей сложности ограничения введены в отношении более чем 2 тыс. лиц.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что очередной, 13-й пакет санкций против России будет направлен на оборонный сектор и те компании, которые обходят антироссийские меры Запада.

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