Боррель: 13-й пакет санкций против России затронет оборонный сектор

Очередной, 13-й пакет санкций против России будет направлен на оборонный сектор и те компании, которые обходят антироссийские меры Запада, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«У нас есть соглашение по 13-му пакету! Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2 тыс. С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлечённых в обход (санкций. — RT), а также оборонный и военный секторы», — написал чиновник в X.

В декабре в Кремле отмечали, что 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России говорит об исчерпании областей, против которых могут вводиться ограничения. В Москве напомнили, что санкции ЕС против оборонных предприятий России не представляют опасности: в этих странах нет подобных активов.