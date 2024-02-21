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Боррель: 13-й пакет санкций против России затронет оборонный сектор

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Очередной, 13-й пакет санкций против России будет направлен на оборонный сектор и те компании, которые обходят антироссийские меры Запада, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель: 13-й пакет санкций против России затронет оборонный сектор
  • Gettyimages.ru

«У нас есть соглашение по 13-му пакету! Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2 тыс. С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлечённых в обход (санкций. — RT), а также оборонный и военный секторы», — написал чиновник в X.

В декабре в Кремле отмечали, что 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России говорит об исчерпании областей, против которых могут вводиться ограничения. В Москве напомнили, что санкции ЕС против оборонных предприятий России не представляют опасности: в этих странах нет подобных активов.

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