«Выше среднемировых темпов»: Путин заявил о росте экономики России на 3,6% в 2023 году

В 2023 году темпы экономического роста в России оказались выше среднемировых, заявил Владимир Путин. По его словам, с января по декабрь валовой внутренний продукт увеличился на 3,6%. Причём обрабатывающая промышленность прибавила 7,5%, а доходы бюджета, не связанные с продажей нефти и газа, выросли сразу на 25%. Хотя общий уровень деловой и потребительской активности остаётся на высоком уровне, глава государства призвал правительство вместе с Центробанком объединить усилия в борьбе с инфляцией. Кроме того, Путин рассказал о завершении работы над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. Основным приоритетом властей российский лидер назвал повышение доходов и качества жизни граждан.

Динамика российской экономики в 2023 году превзошла ожидания властей. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявил президент страны Владимир Путин.

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, мы до сих пор считали, 3,5%; по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов. Среднемировой темп роста — 3%, темп роста экономик развитых стран — 1,5%», — рассказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Уверенный рост ВВП был во многом обеспечен внутренними ресурсами страны, отметил российский лидер. Например, объём промышленного производства в целом за год увеличился на 3,5%, а обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%. При этом выпуск компьютеров, авиационной техники, судов, мебели, электрического оборудования и автотранспортных средств вовсе вырос двузначными темпами.

По словам главы государства, улучшение показателей реального сектора экономики вместе с уверенной работой бизнеса повысили устойчивость государственных финансов. Так, по итогам 2023-го дефицит федерального бюджета составил только 1,9% ВВП, а доходы казны, не связанные с экспортом нефти и газа, увеличились сразу на 25%.

В целом экономическая активность в России находится на высоком уровне, а общая ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертов, резюмировал Путин. По его оценке, в стране сохраняется сильный потребительский спрос, что позитивно влияет на настроения и планы бизнеса. Руководство страны, в свою очередь, завершает работу над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет.

«Он (план. — RT) охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населённых пунктов, да и многое другое. При этом наша главная задача, наш безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент рассказал о том, что за последние несколько лет Россия смогла подняться в рейтинге крупнейших экономик мира. Если прежде по паритету покупательной способности страна занимала шестую строчку после Китая, США, Индии, Японии и Германии, то сейчас РФ находится на пятом месте, опережая ФРГ. Добиться такого результата удалось даже на фоне беспрецедентного внешнего давления на Москву со стороны Запада, отметил Путин.

«Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов — санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время», — заявил глава государства.

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Всего на данный момент в отношении России действует уже почти 19 тыс. различных санкций (свыше 16 тыс. из них было введено с февраля 2022-го, после начала СВО). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, свидетельствуют материалы специализированной базы данных Castellum.AI.

Западные рестрикции затронули, в частности, энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из страны.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисных 2015 (2%) и 2009 (7,8%) годах, свидетельствуют материалы Минэкономразвития РФ и Международного валютного фонда.

Более того, в 2023-м экономика страны не просто вернулась на траекторию роста, но и по ряду показателей превысила докризисные уровни. Об этом ранее в интервью RT говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Экономика действительно оказалась существенно крепче и гибче, чем многим казалось ещё в 2022-м и даже в начале 2023-го. Предприниматели проделали огромную работу по перенастройке логистики, цепочек поставок, расчётов, выходу на новые рынки, переориентации экспорта и импорта, увеличению производства и поиску кадров. Ну и конечно, (решающую роль сыграли. — RT) люди, работники, потому что в конечном итоге они создают добавленную стоимость», — подчеркнул министр.

По его словам, в прошлом году «всем пришлось потрудиться», и за это было соответствующее вознаграждение в виде опережающего роста заработных плат. Так, по последним оценкам Минэка, за 11 месяцев 2023-го средний номинальный оклад россиян вырос на 13,8% — почти до 71 тыс. рублей, а в реальном выражении, то есть учётом инфляции, — на 7,6%.

«Это (повышение зарплат. — RT) как раз следствие того, что более интенсивно пришлось работать. Поэтому экономика чувствует себя неплохо и проходит все вызовы достаточно уверенно», — добавил Решетников.

Помимо быстрой адаптации бизнеса к новым условиям, оправиться от санкций стране помогли и антикризисные меры властей, считает директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В частности, по его словам, Минфин и Центробанк предотвратили «финансовый хаос», а правительство значимо нарастило материальную помощь незащищённым слоям населения.

«Это помогло не просто сохранить, но и увеличить потребительский спрос. В итоге производители стали больше изготавливать товаров, что привело в том числе и к росту ВВП. При этом российские компании достаточно быстро заняли освободившиеся ниши ушедших западных брендов. Хорошо себя показал ВПК, так как власти предоставляли большое количество госзаказов для отрасли», — добавил собеседник RT.

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При этом, хотя расходы государственной казны оказались больше доходов, нынешний размер бюджетного дефицита остаётся сравнительно низким и не угрожает экономике, уверен Остапкович. Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Исполнение бюджета с дефицитом для нас не критично. Сам дефицит был небольшой, а в этом году он должен быть ещё ниже, где-то около 1% ВВП. Поэтому ничего страшного в этом нет», — сказал Масленников в разговоре с RT.

Внимание к инфляции

Во время совещания по экономическим вопросам Владимир Путин призвал уделить особое внимание вопросу инфляции. Как отметил президент, если по итогам 2023-го рост потребительских цен на товары и услуги в годовом выражении составил 7,4%, то к началу февраля 2024-го значение опустилось до 7,2%. Для дальнейшего снижения показателя необходимы «совместные действия правительства и Банка России», подчеркнул глава государства.

«При этом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, — конечно, это прогнозируемое было явление, — замедлилось и кредитование. Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил — те же 0,2%. Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры... Крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности», — добавил Путин.

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Как ранее объясняли в ЦБ, в 2023 году на фоне восстановления экономики рост внутреннего потребления стал превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. Одновременно в России вырос спрос на иностранную валюту, а её поступления от экспорта снизились, что обернулось резкими курсовыми колебаниями. Всё это привело к разгону инфляции.

В попытке обуздать рост цен Банк России с июля по декабрь более чем вдвое поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых. За счёт таких действий регулятора кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и со временем инфляционное давление должно ослабевать.

«Сейчас рост цен стал немного замедляться, но говорить об устойчивом тренде пока ещё рано. Когда ЦБ увидит, что снижение инфляции стало постоянным, регулятор вновь начнёт опускать и ключевую ставку. Скорее всего, это может произойти ближе к середине лета, а по итогам всего 2024-го ставка составит около 12,5% годовых», — предположил Никита Масленников.

Георгий Остапкович также считает возможным снижение ключевой ставки до 12—13% к концу текущего года. Для этого, по мнению эксперта, инфляция должна опуститься хотя бы до 5%.