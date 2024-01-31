Больше, чем ожидалось: российский бизнес уплатил в бюджет свыше 300 млрд рублей в виде налога на сверхприбыль

Крупные компании России перечислили в бюджет почти 319 млрд рублей в виде налога на сверхприбыль. Правительство обязало бизнес сделать этот единоразовый взнос ещё в прошлом году для частичного покрытия расходов казны. Причём изначально власти планировали привлечь с помощью инициативы около 300 млрд рублей. Как заявили в Министерстве финансов, вырученные деньги будут направлены на реализацию госпрограмм, в том числе на поддержку предпринимателей и семей с детьми. По мнению экспертов, компании ответственно отнеслись к уплате налога.

Федеральный бюджет России получил 318,8 млрд рублей от налога на сверхприбыль крупных компаний. Как сообщили в среду, 31 января, в пресс-службе Министерства финансов РФ, в 2023 году бизнес уплатил 315,5 млрд, а с начала 2024-го — ещё 3,3 млрд рублей.

«Фактический объём поступлений по налогу превзошёл ожидаемый уровень в 300 млрд рублей... Эти средства предназначены для реализации государственных программ, в том числе для поддержки бизнеса и социальной сферы», — отметили в Минфине.

Идею собрать с крупных предприятий разовую выплату в формате windfall tax (налог на непредвиденную прибыль) правительство начало обсуждать с бизнесом почти год назад. Необходимость в такой поддержке со стороны крупных предпринимателей возникла на фоне увеличения бюджетного дефицита.

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По итогам 2023 года траты российской казны превысили объём доходов примерно на 3,2 трлн рублей, хотя изначально власти планировали удержать показатель вблизи 2,9 трлн. Более того, весной разница между расходами и поступлениями достигала 3,4 трлн рублей. В этих обстоятельствах ряд крупных организаций сами обратились к государству с идеей поддержать бюджет.

«Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребята, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — а дальше начались нюансы — кто сколько», — сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК.

В ответ на инициативу бизнеса правительство озвучило собственные идеи. По словам министра финансов Антона Силуанова, в своих предложениях кабмин «исходил из принципа справедливости».

«На протяжении последних нескольких лет мы видели достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов у целых направлений бизнеса. Государство предложило этим компаниям часть рентной и конъюнктурной сверхприбыли перечислить в бюджет в виде налога. При этом мы предложили взять прирост доходов бизнеса за период 2021—2022 годов и соотнести эту сумму с периодом 2018—2019 годов, минуя ковидный 2020-й, потому что он был нерелевантным. Разницу между объёмами доходов мы предложили частично централизовать в бюджете на государственные нужды», — объяснял Силуанов в интервью RT.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

РИА Новости

© Павел Бедняков

В конечном итоге власти обязали крупный бизнес уплатить 10% разницы между суммой, заработанной в период 2021—2022 годов, и аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Платёж нужно было внести до 28 января 2024-го, но для тех, кто сделал это с 1 октября по 30 ноября 2023-го, налоговую ставку понизили до 5%.

От уплаты взноса были освобождены компании, созданные после 2020 года, малый и средний бизнес, а также организации — плательщики единого сельскохозяйственного налога. Кроме того, инициатива не коснулась предприятий энергетической отрасли, поскольку для них в 2023-м были предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и топливному демпферу.

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Более того, мера не затронула компании, у которых не было выручки от реализации в 2018—2019 годах, а также застройщиков, возводящих объекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета. Взнос не пришлось уплачивать и финансовым организациям, к которым применяются меры по предупреждению банкротства.

«Для уплаты взноса были отобраны только те компании, которые получили неожиданную прибыль от экспорта в периоды ослабления рубля. В перечень плательщиков попал и финтех, у которого тоже были сверхдоходы. Причём те, кто перечислил деньги осенью 2023 года, в итоге заплатили вдвое меньше, чем если бы сделали это позднее», — рассказал RT президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Как ранее отмечали в Минфине, основная часть полученных денег должна пойти на поддержку семей с детьми. В ведомстве при этом подчеркнули, что налог на сверхприбыль компаний был разовой мерой и его повторное взимание не планируется. Между тем в случае экстренной необходимости правительство в будущем всё же может вновь задействовать эту меру, считает директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.

«Налог на сверхприбыль оправдал себя, даже с избытком. Все охваченные этой программой налогоплательщики показали добросовестность и дисциплину. Это не удивительно, ведь больше половины собранной суммы обеспечили крупные публичные компании, в основном производители металлов и минеральных удобрений. При этом сам налог не был болезненным для бизнеса, поскольку его можно было уплатить досрочно по льготной ставке», — добавил собеседник RT.