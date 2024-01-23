Для поддержки рубля: правительство предлагает продлить обязательную продажу валютной выручки экспортёрами

В правительстве России предлагают продлить обязательную продажу экспортной выручки бизнесом до конца 2024 года. В рамках инициативы ряд поставляющих свою продукцию за рубеж крупных компаний должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанной валюты и обменивать её на рубли. Власти запустили этот механизм ещё в октябре 2023-го для сдерживания резких курсовых колебаний и изначально планировали, что он будет действовать до конца апреля. Впрочем, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, введённая мера показала свою эффективность, и руководство страны видит необходимость в её использовании на протяжении более длительного времени. Как возможное решение кабмина способно отразиться на динамике рубля — в материале RT.

Правительство России предлагает продлить действие президентского указа об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами для укрепления курса рубля. Об этом во вторник, 23 января, сообщил первый зампред кабмина Андрей Белоусов.

«Введённые меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке... В целом экспортёры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортёрам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года», — рассказал вице-премьер.

Напомним, в прошлом году в России образовался дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возникшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля, и биржевые курсы резко выросли.

В качестве одного из способов решения проблемы в октябре Владимир Путин обязал ряд крупных экспортёров продавать на рынке дополнительные объёмы валютной выручки для поддержки рубля. Решение коснулось 43 групп компаний, включая предприятия топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

По указу главы государства эти организации должны до 30 апреля 2024 года возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств бизнесу нужно обменивать на рубли.

Более того, отдельные предприятия обязаны предоставлять в Центральный банк и Федеральную службу по финансовому мониторингу планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. При этом Росфинмониторинг назначил своих уполномоченных представителей в этих компаниях для надзора за соблюдением правил валютного контроля.

«Вопрос просто в валютном регулировании... Как у нас в народе говорят, голь на выдумки хитра. Чего бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее — они придумают обходные пути. И придумали. Объём импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами... сегодня они стабильные», — объяснял Владимир Путин.

РИА Новости

© Михаил Метцель

Инициатива российского лидера во многом позволила остановить резкое ослабление нацвалюты. Так, если ещё в первой половине октября курсы доллара, евро и юаня на Мосбирже поднимались выше 102, 108 и 14 рублей соответственно, то после вступления в силу президентского указа показатели стали заметно снижаться, а в средине января 2024-го опускались до 87,4, 94,7 и 12,1 рубля.

«Для руководства страны важен стабильный курс нацвалюты. Власти понимают, что, если президентский указ будет отменён, рубль вновь начнёт слабеть, а это помешает в борьбе с инфляцией и станет негативно сказываться на макрофинансовой устойчивости страны. Именно поэтому и предлагается продлить действующую меру», — объяснил в комментарии RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Похожей точки зрения придерживается инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, определённое давление на рубль оказывает наблюдаемое в последние месяцы снижение мировых цен на энергоносители. В этих условиях продление указа об обязательной продаже валютной выручки позволит избежать резких колебаний на бирже и поможет поддерживать курсы на относительно комфортном уровне.

«Важно, что сам механизм остаётся достаточно гибким. Например, порог обязательных возврата и продажи выручки может повышаться или понижаться в зависимости от ценовой картины на товарных рынках и динамики курса валют», — добавил собеседник RT.

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По словам Александра Бахтина, наряду с президентским указом значимую помощь рублю продолжает оказывать жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка. Это, как полагает аналитик, тоже будет удерживать валютные курсы от заметных скачков в ближайшее время.

Напомним, во второй половине 2023-го для сдерживания инфляции ЦБ более чем вдвое поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых. В результате на фоне удорожания кредитов бизнес начал реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказалось на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов сделала хранение денег в рублях более прибыльным, и это поспособствовало снижению курсов доллара, евро и юаня.

«C учётом обязательных продаж экспортной выручки и накопленного эффекта от жёсткой монетарной политики в перспективе I квартала вероятно закрепление курса доллара на уровне 87 рублей с возможными эпизодами движения к 85. Евро, соответственно, может торговаться в диапазоне 93—95 рублей, а стоимость юаня может опуститься ниже 12 рублей», — заключил аналитик.