«Растущий тренд на укрепление рубля»: почему курсы доллара, евро и юаня опустились до минимума за полгода

На торгах в понедельник, 15 января, курс доллара на Мосбирже впервые с июня 2023 года опускался до 87,37 рубля. Евро дешевел до 95,56 рубля, а юань — до 12,1 рубля. Эти значения также стали минимальными за последние полгода. Наблюдаемую динамику эксперты объясняют сезонными факторами, а также увеличением продаж иностранной валюты со стороны Минфина, Центробанка и экспортёров. Помимо этого, значимую поддержку рублю по-прежнему оказывает высокая ключевая ставка ЦБ, поясняют аналитики. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара, евро и юаня до конца зимы — в материале RT.

В понедельник, 15 января, курсы иностранных валют на Московской бирже опускались до минимальных уровней более чем за полгода. Во время торгов доллар дешевел на 1,2% — до 87,37 рубля, евро — на 1,6%, до 95,56 рубля, а юань — на 1%, до 12,1 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать в конце июня 2023 года.

Российская валюта укрепляется по отношению к американской, европейской и китайской уже на протяжении недели. Эксперты во многом объясняют это сезонными факторами, а также действиями финансовых властей страны.

«Рубль имеет историческую тенденцию дешеветь в первой декаде месяца и дорожать во второй, что мы сейчас и наблюдаем. Наряду с этим поддержку рублю оказывает слабый спрос на иностранную валюту после новогодних праздников, а также увеличение валютных продаж Министерством финансов и Центробанком», — объяснил RT экономист Константин Церазов.

В январе Минфин и ЦБ более чем в 20 раз нарастили объём продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния — с 800 млн до 16,7 млрд рублей в день. В результате этой инициативы предложение зарубежных денежных знаков на рынке дополнительно увеличилось, что и привело к снижению курсов, отмечают специалисты.

«В декабре 2023 года бюджет получил меньше денег от экспорта нефти и газа, чем ожидалось, поэтому в январе власти начали обменивать больше валюты из ФНБ на рубли для покрытия части расходов казны. Кроме того, текущее укрепление рубля связано с обязательной продажей валютной выручки экспортёрами и высокой ключевой ставкой ЦБ», — пояснила в беседе с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Отметим, что в начале прошлого года в России образовался дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возникшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля, и биржевые курсы резко выросли.

В качестве одного из способов решения проблемы президент России Владимир Путин обязал ряд крупных компаний продавать на рынке дополнительные объёмы валютной выручки для укрепления рубля. По указу главы государства организации должны до середины апреля 2024 года возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств бизнесу нужно обменивать на рубли.

Кроме того, в прошлом году для сдерживания инфляции Банк России более чем вдвое поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16%. В результате на фоне удорожания кредитов бизнес начал реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказалось на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов сделала хранение денег в рублях более прибыльным, и это поспособствовало укреплению нацвалюты.

Также, по мнению Натальи Мильчаковой, рубль мог подорожать в ожидании «сильных макроэкономических данных» России за прошлый год. Согласно последним оценкам властей, по итогам 2023-го объём ВВП страны мог увеличиться более чем на 4%, хотя ранее руководство страны прогнозировало рост показателя только на 3,5%.

«Помимо этого, до 28 января крупные предприятия, получившие в 2022 году чистую прибыль свыше 1 млрд рублей, должны уплатить в бюджет налог на сверхприбыль. Это также будет генерировать спрос на рубли почти до конца января», — добавила Мильчакова.

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По мнению опрошенных RT специалистов, в ближайшее время определённое давление на российскую валюту могут оказать внешние факторы, включая нестабильность нефтяных цен. Впрочем, эксперты не ожидают серьёзного ослабления рубля в обозримой перспективе.

Так, аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов считает, что до конца зимы курсы доллара, евро и юаня останутся вблизи 87, 95—96 и 12—12,4 рубля соответственно. По словам Константина Церазова, в ближайшие месяцы американская валюта может торговаться в коридоре 85—90 рублей, европейская — в рамках 94—99 рублей, а китайская — вблизи 12—12,5 рубля. В то же время Наталья Мильчакова прогнозирует чуть более широкий диапазон колебаний.

«В целом на протяжении всего I квартала растущий тренд на укрепление рубля по отношению к мировым резервным валютам может продолжиться. Ожидаем 83—93 рубля за доллар, 93—104 рубля за евро и 11,8—12,8 рубля за юань», — заключила собеседница RT.