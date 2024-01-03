С оглядкой на экспортёров, ЦБ, инфляцию и цены на нефть: что может произойти с рублём в 2024 году

На открытии первых торгов 2024 года стоимость доллара на Мосбирже поднималась до 90,5 рубля, евро — почти до 99,9 рубля, а юаня — выше 12,7 рубля. По мнению аналитиков, в ближайшие 12 месяцев курсовая динамика будет зависеть от состояния торгового баланса России, инфляции, цен на энергоресурсы, а также действий Центробанка и экспортёров. Помимо этого, инвесторы будут внимательно следить за геополитическими событиями, расходами бюджета и уровнем госдолга России. Что в этих условиях может произойти с рублём до конца года — в материале RT.

В среду, 3 января, курсы иностранных валют умеренно растут на Московской бирже. Во время открытия торгов доллар дорожал на 0,15% — до 90,5 рубля, евро — на 0,25%, до 99,87 рубля, а юань — на 0,99%, до 12,74 рубля.

«В 2024 году участники финансового рынка будут внимательно следить за состоянием торгового баланса, инфляцией, ключевой ставкой Центробанка и ценами на энергоресурсы. Важную роль будут играть и возможные корректировки в программе обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Все эти факторы отразятся на курсе рубля», — рассказал RT управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Ещё прошлой зимой в России образовался дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возникшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля, и биржевые курсы резко выросли.

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В качестве одного из способов решения проблемы в октябре президент России Владимир Путин обязал ряд крупных компаний продавать на рынке дополнительные объёмы валютной выручки для укрепления рубля. По указу главы государства организации должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств бизнесу нужно обменивать на рубли.

«Вопрос просто в валютном регулировании... Как у нас в народе говорят, голь на выдумки хитра. Чего бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее — они придумают обходные пути. И придумали. Объём импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами… сегодня они стабильные», — объяснял Путин.

Инициатива российского лидера во многом позволила стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Так, если ещё в первой половине октября курс доллара на Мосбирже достигал 102 рублей, то непосредственно после вступления в силу президентского указа показатель стал резко снижаться и с тех пор пока больше не поднимался выше 98 рублей.

Согласно документу, экспортёры будут обязаны продавать выручку вплоть до середины апреля 2024 года. При этом в случае необходимости руководство страны может повторно ввести эту меру и даже усилить контроль за валютными потоками, предположил в разговоре с RT финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

«В интересах властей не допустить значительного ослабления нацвалюты и подъёма курса выше психологической отметки 100 рублей за доллар, поскольку это грозит негативными последствиями для экономической стабильности и ростом инфляционных ожиданий. Конечно, периоды выхода доллара за сотню возможны, поскольку сдерживающие меры обычно принимаются с небольшим запозданием, но, как мы знаем, действуют они всегда эффективно», — отметил Антонов.

С оглядкой на регулятор

Помимо обязательной продажи валютной выручки, остановить ослабление рубля в 2023 году помогла и жёсткая монетарная политика Центробанка, уверен Николай Рясков. Тогда на фоне повышения валютных курсов в России начала дорожать зависимая от импорта продукция. Тем временем потребительский спрос стал увеличиваться быстрее производства товаров и услуг, что дополнительно ускорило рост цен. В результате для борьбы с разогнавшейся инфляцией ЦБ с июля по декабрь более чем вдвое поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых.

За счёт таких действий регулятора кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и со временем инфляционное давление должно ослабевать.

Причём по мере удорожания кредитов бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

«Ставка уже работает. Если бы мы её не повысили, инфляция могла быть гораздо выше, а курс рубля — слабее», — отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Отметим, что по итогам 2023 года инфляция в стране составила порядка 7,6%, но уже в 2024-м Центробанк планирует замедлить её до целевых 4%. Тем не менее, по словам Набиуллиной, для достижения этой отметки регулятору «может потребоваться длительный период высоких ставок».

Кроме того, с 9 января ЦБ начнёт продавать дополнительные объёмы валюты на рынке в рамках бюджетного правила. Как полагает Владислав Антонов, эта мера должна «заметно поддержать рубль» в ближайшее время.

Широкий диапазон

В 2024 году определённое влияние на курсовую динамику могут оказать и крупные расходы федерального бюджета, считает доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов. По оценкам властей, в течение следующих 12 месяцев траты государственной казны должны увеличиться почти на 16% — до 36,7 трлн рублей. Таким образом, в стране продолжится рост денежной массы, что может способствовать ослаблению российской валюты.

«Помимо этого, на курсе рубля по-прежнему будут отражаться колебания мировых цен на нефть. Однако на сегодняшний день не совсем понятно, как именно поведут себя сырьевые котировки в новом году. Дело в том, что некоторые европейские экономики сейчас находятся в стадии рецессии, а рост ВВП Китая замедляется, в результате чего и потребление топлива в мире может снизиться вместе с ценами на энергоресурс», — добавил Сергей Суверов.

Отметим, что в 2023 году средняя стоимость нефти эталонной марки Brent на мировом рынке снизилась примерно на 17% и составила около $82 за баррель. Впрочем, согласно прогнозу российского правительства, в 2024-м цены не должны сильно измениться и, вероятно, будут колебаться в диапазоне $80—85.

РИА Новости

По мнению Владислава Антонова, важную роль для рубля по-прежнему будут играть и внешнеполитические факторы. Так, например, усиление западных санкций против России, а также эскалация боевых действий на Украине могут несколько ослабить нацвалюту. В то же время возобновление переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию военного конфликта, напротив, может позитивно сказаться на рубле, уверен эксперт.

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При этом, как полагает Сергей Суверов, в новом году должна улучшиться динамика по оттоку капитала из страны. По предварительным оценкам властей, в 2023-м объём госдолга России снизился почти на треть — до $32 млрд, а внешняя задолженность компаний страны сократилась примерно на 12% — до $297 млрд. Таким образом, процентные выплаты по долгам должны уменьшиться, и, соответственно, спрос на иностранную валюту для этих целей тоже должен быть ниже, предположил Суверов.

В целом, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2024-м средний курс доллара может составить 90,1 рубля. Вместе с тем на протяжении всего года показатель может как опускаться ощутимо ниже этой отметки, так и заметно её превышать, утверждают опрошенные RT аналитики.

Например, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин также прогнозирует сохранение курса доллара вблизи отметки 90 рублей в базовом сценарии. При этом эксперт не исключает, что определённые периоды значение может падать до 75 и подниматься до 120 рублей.

По мнению Николая Ряскова, в I квартале 2024-го за доллар могут давать 90—100 рублей, после чего значение может вырастать до 110. Впрочем, уже к концу года курс должен будет вернуться к уровню 85—86 рублей, уверен начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Согласно его оценке, стоимость евро к этому моменту составит 93—94 рубля, а юаня — 11,9—12,85 рубля.