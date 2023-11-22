На весь 2024 год: Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса

Владимир Путин предложил правительству продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на 2024 год. Как отметил президент на совещании с кабмином, государство стремится обеспечить комфортную атмосферу для предпринимателей и работа в этом направлении носит позитивный характер. Так, с 2019 года количество проверочных мероприятий в России уменьшилось в пять раз, а в качестве альтернативы контрольно-надзорные органы стали организовывать профилактические визиты на предприятия. Речь идёт о специальных консультациях, без штрафов и санкций. По словам экспертов, компании приветствуют такой подход, поскольку он создаёт условия для нормальной финансовой работы.

Президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки организаций и предпринимателей ещё на один год. С такой инициативой глава государства обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину на совещании с правительством в среду, 22 ноября.

Во время встречи российский лидер заслушал доклад зампреда кабмина Дмитрия Григоренко о работе властей по снижению административной нагрузки на бизнес. По словам вице-премьера, введённый ранее мораторий позволил отказаться от большого числа проверочных мероприятий на объектах, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда. Между тем если плановые проверки приостановлены до 2030 года, то внеплановые — лишь до конца 2023-го, отметил Григоренко.

В этой связи российский лидер поинтересовался у главы правительства, можно ли продлить действие инициативы. Премьер, в свою очередь, отметил, что власти уже обсуждали такую возможность и, в частности, генеральный прокурор Игорь Краснов предлагал предусмотреть для моратория больший срок.

«Ну, прокуратура всегда предлагает больший срок, — в шутку сказал Путин. — А мы с вами должны определить, какой является оптимальным… Давайте на 2024-й продлим».

Совещание Владимира Путина с правительством

По оценкам российского руководства, всего за несколько лет количество проверок бизнеса в стране сократилось примерно в пять раз. Так, если ещё в 2019 году было проведено порядка 1,5 млн таких мероприятий, то уже в 2022-м значение снизилось до 340 тыс., а по итогам 2023-го должно составить около 300 тыс.

«Это, конечно, тоже одно из направлений нашей работы, особенно в сегодняшних условиях, для того чтобы создать хорошую обстановку и атмосферу для собственного, национального бизнеса, который смог бы закрыть освобождающиеся ниши… Работа идёт, и она носит, безусловно, позитивный характер», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам Дмитрия Григоренко, сегодня контрольно-надзорная деятельность в России переходит на рискориентированную модель. Другими словами, проверки проводятся только в том случае, если у органов есть информация о готовящемся или уже совершённом нарушении законодательства.

При этом правительство ввело новый метод контроля в виде профилактических визитов. Речь идёт о выездной консультации для бизнеса, которая отличается от проверки отсутствием штрафов и санкций.

«Я в определённый момент относительно скептически к этому относился, потому что это некая такая постоянная государственная бесплатная консультация бизнесу, как соблюдать нормы и правила. Но в итоге мы вышли на то, что это действительно очень эффективно работает… У нас количество этих визитов по прошлому году было в два раза больше, чем проверок, а в этом уже в три раза больше», — добавил Григоренко.

Как отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, прежде внеплановые проверки зачастую оборачивались для бизнеса ощутимыми штрафами. Это, в свою очередь, нарушало плановую деятельность компаний, поскольку им приходилось вынимать из оборота значительную часть средств.

«Теперь вместо такой практики государство предлагает проводить больше профилактических визитов, в результате которых предприятия получают не штрафы за нарушения, а рекомендации по их исправлению. Это, конечно, лучше для любого бизнеса, поскольку предприниматели перестают бояться проверок и начинают выполнять все рекомендации для устранения нарушений до получения штрафов», — пояснил Деев.

Таким образом, по его мнению, государство пытается выстраивать с бизнесом новые, более лояльные и практически реализуемые отношения. Компании при этом в большинстве своём только приветствуют такую политику, рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Безусловно, для бизнеса очень важно внимание со стороны государства, и, когда принимаются такие решения, как продление моратория на проверки, это всегда оценивается позитивно. Тем более что малый бизнес существует в условиях эффективной и благоприятной системы налогообложения, поскольку налоговые ставки у нас одни из самых низких в мире. Государство создаёт условия для нормальной финансовой работы. Малому бизнесу сейчас важно найти нишу и развиваться в ней, потому что рынок становится всё более конкурентным», — подчеркнул Сигал.