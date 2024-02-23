МИД назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН

В российском МИД заявили, что действия Европейского союза по принятию очередного пакета санкций незаконны.

Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

Отмечается, что ЕС продолжает бесплодные попытки оказать давление на Москву через односторонние ограничительные меры.

«Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН», — заявили в МИД.

Кроме того, министерство в качестве ответной меры на введение Европейским союзом санкций расширило список европейских представителей, которым запрещён въезд в Россию.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.