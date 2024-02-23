МИД назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщает на своём сайте.
Отмечается, что ЕС продолжает бесплодные попытки оказать давление на Москву через односторонние ограничительные меры.
«Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН», — заявили в МИД.
Кроме того, министерство в качестве ответной меры на введение Европейским союзом санкций расширило список европейских представителей, которым запрещён въезд в Россию.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.