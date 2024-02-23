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МИД назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН

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В российском МИД заявили, что действия Европейского союза по принятию очередного пакета санкций незаконны.
МИД назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

Отмечается, что ЕС продолжает бесплодные попытки оказать давление на Москву через односторонние ограничительные меры.

«Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН», — заявили в МИД.

Кроме того, министерство в качестве ответной меры на введение Европейским союзом санкций расширило список европейских представителей, которым запрещён въезд в Россию.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

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